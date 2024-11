Versuchtes Tötungsdelikt in Neuperlach – Polizei kann Tatverdächtigen festnehmen

Am Sonntag, 17.11.2024, gegen 00:15 Uhr, wurde über den Polizeinotruf 110 mitgeteilt,

dass an der Bushaltestelle Staudingerstraße/Quiddestraße eine blutüberströmte

männliche Person am Boden liegen würde.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte gab der 36-jährige Schwerverletzte, wohnhaft in

München, an, dass er von einem unbekannten Mann von hinten angegriffen und mit einem

spitzen Gegenstand in die Brust gestochen worden sei. Anschließend habe er dem

Angreifer auf dessen Forderung das mitgeführte Bargeld übergeben.

Das Opfer wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und zur weiteren Behandlung

in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Sachstand besteht für den 36-Jährigen

keine Lebensgefahr.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde eine Person im U-Bahnhof

Quiddestraße von Polizeikräften festgestellt. Der Mann, ein 20-jähriger, wohnhaft im

Landkreis Fürstenfeldbruck, führte ein Messer sowie Bargeld mit sich, dessen Stückelung

mit den Angaben des Geschädigten übereinstimmt. Darüber hinaus hatte er

Blutanhaftungen an einer Hand.

Er wurde daraufhin vor Ort vorläufig festgenommen. Die vermeintliche Tatwaffe sowie das

Bargeld wurden sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen wurden noch in der Nacht vom zuständigen Kommissariat 11

der Münchner Kriminalpolizei übernommen. Eine umfangreiche Spurensicherung wurde

durchgeführt.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Festgenommene

möglicherweise auch für weitere Raub- und Körperverletzungsdelikte in der

Vergangenheit verantwortlich ist. Die Untersuchungen zu diesen Fällen dauern an.

Der 20-Jährige wurde gestern dem Ermittlungsrichter vorgeführt und ein in anderer Sache

bestehender Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige befindet sich seitdem in

der Justizvollzugsanstalt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Staudingerstraße/Quiddestraße

Beobachtungen gemacht, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, unter Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.