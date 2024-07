Versuchtes Tötungsdelikt in Obersendling – Tatverdächtiger festgenommen

Wie bereits berichtet, kam es am Mittwoch, 26.06.2024, gegen 21.10 Uhr, in Obersendling, in der Nähe des U-Bahnhofes Machtlfinger Straße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 22-Jährigen und einem zu diesem Zeitpunkt unbekannten Täter. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung wurde der 22-Jährige mit einem unbekannten Gegenstand in den Bauch gestochen und schwer verletzt. Der Täter flüchtete daraufhin.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden vom Kommissariat 11 übernommen. Dabei konnte unter anderem Bildmaterial eines Tatverdächtigen festgestellt werden. Zur Identifizierung dieser Person wurde noch am Dienstag, 09.07.2024 eine Öffentlichkeitsfahndung auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München I und mit Beschluss des Amtsgerichts München initiiert.

Im Rahmen der weiter intensiv geführten Ermittlungen des Kommissariat 11 konnte noch am gleichen Tag ein Tatverdächtiger identifiziert werden. Die Staatsanwaltschaft München I hat daraufhin Haftbefehl beantragt, welcher vom Amtsgericht München erlassen wurde. Der Tatverdächtige konnte daraufhin in den späten Abendstunden des Dienstag, 09.07.2024 in München verhaftet werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-Jährigen, der in München wohnhaft ist. Er wird nun im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Hintergrund der Tat bzw. Motiv steht im Zusammenhang mit einem Rauschgiftgeschäft.