Vesper im Liebfrauendom steht im Zeichen der Marienweihe für Russland und die Ukraine

Erzdiözese folgt der Einladung von Papst Franziskus mit Blick auf das aktuelle Kriegsgeschehen

Die Erzdiözese München und Freising folgt der Einladung von Papst Franziskus, die Menschheit, insbesondere die beiden Länder Russland und die Ukraine, dem Unbefleckten Herzen Mariens zu weihen. Die Vesper zum Hochfest Verkündigung des Herrn im Münchner Liebfrauendom wird diesem Ereignis gewidmet. Sie findet am Freitag, 25. März, um 17.30 Uhr statt. In Vertretung des Erzbischofs Kardinal Reinhard Marx, der an diesem Tag nicht in München ist, wird Domkapitular Prälat Lorenz Kastenhofer der Vesper vorstehen. Auch ein Vertreter der Ukrainisch Griechisch-Katholischen Kirche wird an der Vesper teilnehmen.

Papst Franziskus wird angesichts des Kriegs in der Ukraine am kommenden Freitag um 17 Uhr im Petersdom, Rom, die beiden Länder Russland und die Ukraine dem Unbefleckten Herzen Mariens weihen. Er hat die Bischöfe der Welt eingeladen, diese Weihe in ihren Diözesen ebenfalls zu vollziehen und so denjenigen beizustehen, die die Folgen des Konflikts an ihrem eigenen Leib zu spüren bekommen. (hs)