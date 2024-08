Videoaufklärungsfahrzeug der Polizei touchiert Oberleitung der Straßenbahn

Am Sonntag, 25.08.2024, gegen 12:45 Uhr, fuhr ein Polizeisonderfahrzeug

(Videoaufklärungsfahrzeug) mit ausgefahrenem Kameramast die Candidstraße in östliche

Richtung. An der Kreuzung zur Grünwalder Straße sollte diese geradeaus überquert werden. Hierbei stieß der ausgefahrene Kameramast des polizeilichen Sonderfahrzeuges

gegen die quer zur Fahrtrichtung verlaufenden Oberleitung der Straßenbahn. Dadurch

wurde die Oberleitung heruntergerissen und der Kameramast am Fahrzeug brach.

Es wurden keine Personen verletzt und die Kreuzung Candidstraße und Grünwalder

Straße musste für mehrere Stunden teilweise gesperrt werden. Hierbei kam es zu

Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Gesamtschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag

geschätzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.