Vier Personen verletzt bei Verkehrsunfallflucht in Trudering

Am Dienstag, 15.10.2024, gegen 13:45 Uhr, fuhr ein Berufskraftfahrer mit einem Linienbus samt Anhänger auf der Bajuwarenstraße in Richtung Moosfeld. Weil vor dem Bus eine bislang unbekannte männliche Person mit einem krankenfahrstuhlähnlichen Fahrzeug abrupt abbremste, um die Fahrbahn zu verlassen, leitete der Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein.

Dabei fiel ein 48-jähriger Fahrgast mit Wohnsitz in München gegen eine im Bus befindliche Trennscheibe, welche daraufhin zerbrach. Durch die Glassplitter wurden sowohl der 48-Jährige als auch eine 16-jährige Mitfahrerin mit Wohnsitz in München leicht verletzt. Des Weiteren wurden zwei jeweils 16-jährige Fahrgäste mit Wohnsitz in München durch die Sofortbremsung leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Der unbekannte Fahrer des krankenfahrstuhlähnlichen Fahrzeugs entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.