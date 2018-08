Von der Schulbank auf den Chefsessel: Hoteldirektor für einen Tag

München, 27. August 2018 (w&p) – Heute noch Erdkunde gepaukt, morgen schon als General Manager Gäste aus aller Welt begrüßt: Im Steigenberger Hotel München sitzt bald ein Teenager auf dem Chefsessel. Unter dem Motto „Kids-General Manager“ gibt das Haus den Startschuss für die zukünftige Zusammenarbeit mit dem KINDERSCHUTZ MÜNCHEN. Eines der Kinder, welches der Verein betreut, schlüpft bereits Ende Oktober für einen Tag in die Rolle des Hoteldirektors Thomas M. Fischer und begleitet ihn durch seinen Arbeitsalltag. Das Steigenberger Hotel München ist damit das einzige Hotel der Stadt, das mit dem KINDERSCHUTZ MÜNCHEN auf diese Weise kooperiert.

Münchner Gastlichkeit trifft auf Münchner Traditionsverein

Werbung / Anzeige

Wenn die beiden Unternehmen vor allem eines verbindet, dann ist es München. Der KINDERSCHUTZ MÜNCHEN ist seit mehr als 100 Jahren mit über 50 Einrichtungen in der Stadt vertreten und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen. Das Steigenberger Hotel München setzt mit seinem Motto „Bayern modern (er)leben“ neue Maßstäbe in bayerischer Gemütlichkeit und zelebriert Gastlichkeit auf moderne Art. Dieser gemeinsame Fokus wird nun genutzt, um verschiedene Projekte erfolgreich umzusetzen.

Wie funktioniert eigentlich ein Hotel?

Woher wissen die freundlichen Leute am Empfang, dass ich anreise? Wer räumt das Zimmer auf? Wer kümmert sich denn um die Extrawünsche? Kennt der Direktor alle Namen der Hotelgäste? Diesen Fragen und noch mehr geht der „Kids-General Manager“ Ende Oktober im Steigenberger Hotel München auf den Grund. Neben Meetings mit den Mitarbeitern der einzelnen Abteilungen, Zimmerchecks und der persönlichen Begrüßung der Gäste, wirft der „neue“ Chef selbstverständlich auch einen prüfenden Blick in den Kochtopf des Küchenchefs und übernimmt Tätigkeiten hinter der Rezeption. Ziel der Aktion ist es, einem neugierigen Kind einen intensiven Blick in das angestrebte Berufsbild zu ermöglichen.

Vom Kids-General Manager bis zur Weihnachtswunschaktion

Nach der „Kids-General Manager“-Aktion steht zu Weihnachten dann schon das nächste gemeinsame Projekt an: Im Rahmen einer Charity-Aktion zugunsten des KINDERSCHUTZ MÜNCHEN macht das Steigenberger Hotel München Weihnachtswünsche wahr. Dazu stellt das Hotel einen geschmückten Tannenbaum in der Lobby auf. Dort hängen ab Ende November mit Geschenkideen beschriftete Sterne, um der jeweiligen Einrichtung des KINDERSCHUTZ MÜNCHEN mit Volleyballnetz oder Ausflug etwas Besonderes zu ermöglichen. Ziel ist es, dass Mitarbeiter, Gäste oder Kunden des Steigenberger Hotels München diese Wünsche in Form von Spenden erfüllen. Die Präsentübergabe findet in einer der Einrichtungen des Vereins statt. Weitere Aktionen sind für das Jahr 2019 in Planung.