„Von Herzen Danke“ – 756 Pakete des Johanniter-Weihnachtstruckers helfen Gästen der Münchner Tafel

Beim 31. Johanniter-Weihnachtstrucker wurden im November und Dezember bundesweit 65.312 Pakete zu Abgabestellen gebracht und 13.109 Päckchen virtuell gepackt. Davon profitierten auch Gäste der Münchner Tafel: 756 Pakete mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln aus München und der Region gingen direkt an die Tafel.

„Die Münchner Tafel darf sich glücklich schätzen, einen starken Partner wie die Johanniter an ihrer Seite zu wissen. Wir sind sehr dankbar für die gespendeten 756 Pakete, die unsere Gäste noch vor Weihnachten erreichten und ihnen große Freude bereiteten. Von Herzen danken wir für diese wertvolle Unterstützung“, so Hannelore Kiethe Mitgründerin und Vorstandsvorsitzende der Münchner Tafel.

Mittlerweile wurden die Pakete auch in den Zielregionen Südosteuropas verteilt. Zwischen Weihnachten und Neujahr sind 75 Helferinnen und Helfer mit 28 Lastwagen nach Albanien, Rumänien und Bosnien gefahren, um die Pakete zu übergeben. Beim Transport in die Ukraine und die Republik Moldau unterstützen Speditionen die Johanniter.

„Die Unterstützung der Menschen für den Johanniter-Weihnachtstrucker hat nicht abgenommen“, sagt Ulrich Kraus, Projektleiter des Johanniter-Weihnachtstruckers. „Wir wissen, dass es absolut nicht selbstverständlich ist, sich für andere einzusetzen. Umso mehr rührt uns dieses Engagement. Und für die Menschen, die die Pakete erhalten, ist es eine unermessliche Hilfe.“

Zusätzlich zum normalen Paket, das gepackt und an einer Abgabestelle abgegeben wurde, gibt es die Möglichkeit virtuell ein Päckchen zusammenzustellen. Die eigentlichen Pakete werden mit den gesammelten Geldspenden in den Zielländern eingekauft und gepackt. Langjährige Partner vor Ort verteilen sie an hilfsbedürftige Menschen. Die Päckchen beinhalten Lebensmittel und Hygieneartikel. Für viele Menschen bedeutet der Inhalt dringend benötigte Hilfe für ihren Alltag.

Weitere Informationen zur Aktion sowie zu Spendenmöglichkeiten: www.johanniter.de/weihnachtstrucker, auf der Facebook-Fanseite www.facebook.com/JohanniterWeihnachtstrucker oder auf Instagram unter www.instagram.com/johanniter_weihnachtstrucker.