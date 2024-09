Von Samu Haber bis Jamie Cullum – neue Konzerte in der Tollwood Musik-Arena 2025

Über die Hälfte des Line-Ups steht – neu im Vorverkauf: Berq, Jamie Cullum, ENNIO, Faber, Paula Hartmann, Lea, Grossstadtgeflüster und MEUTE auf dem Tollwood Sommerfestival.

Konzert-Sommer 2025 auf Tollwood: von Samu Haber bis Jamie Cullum

Musik-Arena: Pop, Jazz, Techno und Indie in intimer Atmosphäre

Stars und neue Talente: BAP, Spider Murphy Gang und Suzi Quatro – Berq, Paula Hartmann und mehr

Die Vorfreude auf den kommenden Musik-Sommer steigt – mit einem besonders vielfältigen Line-Up in der Musik-Arena auf dem Tollwood Sommerfestival 2025! Nach den ersten Highlights – darunter BAP, die Spider Murphy Gang, Amistat, Element of Crime und Suzi Quatro – gesellen sich jetzt weitere Acts hinzu, die in der einzigartigen Atmosphäre auf dem Festival begeistern werden.

Große Namen und junge Talente

Am 19. Juni 2025 eröffnet ein Tollwood-Wiederkehrer die Musik-Arena 2025: Samu Haber. Der charismatische Finne mit der unverwechselbaren Stimme hat als Frontmann von Sunrise Avenue mit Hits wie „Hollywood Hills“ und „Heartbreak Century“ bereits die Musik-Arena gerockt. Dieses Mal bringt er sein neues Album und Solo-Hits wie „Who Do I“, „Hideaway“ und viele mehr mit. Mit im Tollwood-Line-Up dabei ist der aufstrebende Sänger Berq (29.6.2025), der alle mit seiner einzigartigen Stimme und tiefen Emotionen in den Bann zieht. Ausnahmekünstler Faber (18.7.2025) berührt mit seinem unverwechselbaren Mix aus Indie und Chanson. Seine Lieder sind mal provokant, mal melancholisch, mal romantisch – immer mit viel Leidenschaft zur Musik.

Unvergessliche Moment mit Gefühl und frischem Wind

Auch die charismatische Lea (19.7.2025) sorgt mit ihren emotionalen Popsongs für unvergessliche Momente. Geprägt ist ihre Musik von melodischem Pop mit elektronischen Einflüssen. Newcomer Ennio (6.7.2025) kommt zum Heimspiel: Von gefühlvollen Herzschmerz-Balladen über punkige Pop-Songs mit Tanz-Potenzial zeigt der Sänger aus München seine musikalische Vielseitigkeit. Paula Hartmann (27.6.2025) präsentiert „kleine feuer“ live und hat ein vielschichtig gewebtes Netz an Geschichten aus der Hauptstadt Berlin mit. Sie bringt frischen Wind in die Arena – jung, mutig, gefühlvoll. Und wer Lust auf humorvolle Texte und energiegeladene Elektrobeats hat, wird bei Grossstadtgeflüster (20.6.2025) fündig, die gemeinsam mit einem noch geheimen very special guest das Zelt rocken wollen.

Wenn MEUTE (3.7.2025) die Bühne betritt, ist Party pur angesagt: Die elfköpfige Techno-Marching-Band aus Hamburg kombiniert treibende Elektro-Beats und hypnotische Melodien von Techno bis House mit dynamischer Blasmusik. Zum Abschluss des Tollwood Sommerfestival macht Jamie Cullum am 20. Juli 2025 Jazz zu Pop und Pop zu Jazz – bei seinen Konzerten wirkt das scheinbar mühelos. Der Singer-Songwriter und Pianist gehört zu den erfolgreichsten Jazzmusikern Großbritanniens und ist Entertainer durch und durch.

Bei ihm und bei allen anderen Stars erlebt man die Musik in der intimen Atmosphäre der Musik-Arena besonders intensiv – gleich, ob große Legenden oder aufstrebende Talente auf der Bühne stehen. Die Musik-Arena 2025 verspricht emotionale Abende, tanzende Füße und begeisterte Gesichter.

Tickets gibt es unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim. Alle Infos und Termine unter www.tollwood.de

Tollwood Musik-Arena 2025 – das derzeitige Line-Up im Überblick

19.06.2025 | Samu Haber – Beginn: 19 Uhr

20.06.2025 | Grossstadtgeflüster & very special guest – Beginn: 18:30 Uhr

21.06.2025 | Edmund – Beginn: 19 Uhr

22.06.2025 | A Legendary Night: Suzi Quatro & Manfred Mann’s Earth Band & Maggie Reilly – Beginn: 18 Uhr

27.06.2025 | Paula Hartmann – Beginn: 19 Uhr

28.06.2025 | Fäaschtbänkler – Beginn: 18:30 Uhr

29.06.2025 | Berq – Beginn: 19 Uhr

02.07.2025 | BAP – „Zeitreise 81/82“ – Beginn: 18:30 Uhr

03.07.2025 | MEUTE – Beginn: 19 Uhr

06.07.2025 | ENNIO – Beginn: 19 Uhr

10.07.2025 | Element of Crime – „Live 2025“ – Beginn: 19 Uhr

12.07.2025 | Amistat – 18:30 Uhr

13.07.2025 | Spider Murphy Gang “Unplugged” – Beginn: 19:30 Uhr

17.07.2025 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Ami Warning – Beginn: 19 Uhr

18.07.2025 | Faber – Beginn: 19 Uhr

19.07.2025 | Lea – Beginn: 19 Uhr

20.07.2025 | Jamie Cullum – Beginn: 19 Uhr