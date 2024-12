Vorverkaufsstart für den Sommernachtstraum 2025 mit reduzierten Early-Bird-Tickets bis Jahresende

Was gibt es Besseres als gemeinsame Zeit zu verschenken? Die Freude darauf, mit Familie und Freunden etwas Besonderes zu erleben? Der Sommernachtstraum am 19. Juli 2025 bietet dazu die perfekte Gelegenheit. Auch in seinem 20. Jubiläumsjahr verwandelt der Sommer-Klassiker den Olympiapark in ein traumhaftes Festival-Gelände mit zwei großen Open-Air-Bühnen, viel Platz zum Flanieren, Zeit zum Genießen und mit einer der spektakulärsten Pyroshows Deutschlands. Heute, am 4. Dezember, beginnt der Vorverkauf inklusive der beliebten Early-Bird-Tickets, die bis zum 31. Dezember zu ermäßigten Preisen erhältlich sind.

Am 19. Juli heißt es im Olympiapark erneut: Bühne frei für eine einzigartige Festival-Stimmung und unvergessliche Momente. Seit 2005 ist das Event längst eine feste Institution und ein alljährlicher Höhepunkt des Münchner Sommers. Mit zwei Open-Air-Bühnen, internationalen und nationalen Musik-Acts sowie vielversprechenden Newcomern bietet der Sommernachtstraum ein mitreißendes Musikprogramm, das die Besucher:innen vom Nachmittag bis in die Abendstunden begleitet. Highlight ist dann die atemberaubende, 30-minütige Pyroshow, eine der größten und spektakulärsten Feuerwerke Deutschlands, die in einem funkelnden Lichtermeer begleitet von Musik den Olympiasee und den Olympiaberg erstrahlen lässt – ein Anblick, der Gänsehaut garantiert und viele Tausend Augenpaare zum Leuchten bringt.

Für den passenden Gaumenschmaus laden Foodtrucks dazu ein, Köstlichkeiten aus aller Welt zu probieren. Auch Entspannung pur finden Besucher:innen des Sommernachtstraums auf dem Festivalgelände: Dazu empfehlen sich die Wiesen rund um den Olympiasee. Einmal mehr steht der Olympiapark an diesem Tag für ausgelassene Sommerstimmung unter freiem Himmel, was dieses Jahr rund 30.000 Besucher:innen trotz unbeständiger Witterung gefeiert haben.

Da man den Sommernachtstraum am besten mit Lieblingsmenschen, mit Freunden oder mit der Familie verbringt, startet der Ticket-Vorverkauf pünktlich zur Vorweihnachtszeit. Wer also noch auf Geschenksuche für seine Lieben ist, hat die Chance, ein wunderbares, gemeinsames Erlebnis in Form von Sommernachtstraum-Tickets zu verschenken. Und das sogar zu reduzierten Preisen, denn auch dieses Jahr sind bis zum 31. Dezember 2024 die beliebten Early-Bird-Tickets erhältlich.

Dabei werden bei München Ticket und Eventim drei Karten-Kategorien zu ermäßigten Preisen angeboten. Je nach gewählter Kategorie kosten die Early-Bird-Tickets entweder 45 Euro statt 52 Euro (Kategorie 1) oder 35 Euro statt 42 Euro (Kategorie 2). Karten für Rollstuhlfahrer:innen inkl. Begleitperson gibt es im Early Bird-Zeitraum für 35 Euro statt 42 Euro. Wer also schnell zugreift, kann sieben Euro pro Ticket sparen.

Für alle, die ein ganz exklusives Weihnachtsgeschenk suchen: Mit dem VIP-Ticket genießt man im Restaurant „Coubertin“ kulinarische Spezialitäten und Getränke im Open-Air-Bereich. Die Dachterrasse bietet zudem einen atemberaubenden Blick auf das Feuerwerk. Zusätzlich kann man das Spektakel auch hautnah am See auf der VIP-Plattform bewundern. Das Ticket bietet Zugang zu allen Bühnen des Events und ist ausschließlich bei München Ticket erhältlich.

Offizieller Hashtag des Sommernachtstraums: #atraum.

Weitere Informationen zum Event und den Ticketpreisen unter https://www.sommernachtstraum-muenchen.de/