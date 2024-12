Weihnachtsfeier mit Herz: Paulaner Brauerei setzt erneut auf den „Social Pitch“ zur Unterstützung sozialer Projekte

Die Weihnachtszeit ist nicht nur eine Zeit des Feierns, sondern auch eine Gelegenheit, Gutes zu tun. Im Rahmen ihrer diesjährigen Weihnachtsfeier hat die Paulaner Brauerei zum zweiten Mal den „Social Pitch“ veranstaltet – eine Initiative, bei der soziale Projekte in den Fokus rücken, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Herzen liegen. Mit jeweils 5.000 Euro wurden dabei acht Einrichtungen bedacht.

Nach dem erfolgreichen Start im Jahr 2023 konnten sich erneut Abteilungen und Kollegenteams mit kreativen Präsentationen um die Förderung ihres Herzensprojekts bewerben. Als „Paten“ stellten sie ihre Ideen vor, um so die Jury – in diesem Fall ihre Kolleginnen und Kollegen – von der Bedeutung und dem Impact ihres Projekts zu überzeugen. Am Ende erhielten die besten Initiativen eine finanzielle Unterstützung direkt von der Brauerei.

„Es ist uns ein besonderes Anliegen, unsere sozialen Projekte nicht als Managemententscheidungen von oben vorzugeben, sondern den Fokus darauf zu legen, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich bewegt und unterstützen möchten,“ betonte Jörg Biebernick, CEO der Paulaner Brauerei „Das macht den ‚Social Pitch‘ so einzigartig: Er verbindet Kreativität, Engagement und Gemeinschaftssinn – und passt damit perfekt zur Weihnachtszeit.“

Insgesamt wurden acht Einrichtungen von den Paulaner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedacht. So dürfen sich Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München, Isla de Ninos, Seniorenhilfe Lichtblick, Elterninitiative Krebskranker Kinder Augsburg-LICHTBLICKE e.V., KulturWunschBaum München, Gut Aiderbichl, Initiative krebskranke Kinder München e.V. und die Jugendfeuerwehr Taufkirchen über jeweils 5.000 Euro an Spenden freuen. Die Begeisterung und der Einsatz der Mitarbeitenden machten deutlich, wie viel Potenzial für soziales Engagement in der Belegschaft steckt.

In der vergangenen Woche schauten die Paulaner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihren „Social Pitches“ vorbei. So überbrachte beispielsweise Thomas Kotnig, Verkaufsdirektor Bayern West, der Elterninitiative Krebskranker Kinder in Augsburg, Siegrid Geiß, Sachbearbeiterin Kreditorenbuchhaltung, der Senioren Hilfe Lichtblick sowie der Paulaner Betriebsrat dem Kinderhospiz München die frohe Kunde und überreichten einen Scheck und kleine Geschenke.

Der „Social Pitch“ ist Teil des Engagements von der Paulaner Brauerei, die Weihnachtszeit nicht nur als festliche, sondern auch als sinnstiftende Zeit zu gestalten. Soziale Verantwortung ist nicht nur ein Schlagwort ist, sondern gelebte Unternehmenskultur – gerade in einer Zeit, in der Zusammenhalt und Unterstützung wichtiger denn je sind. „In einer Welt, in der es immer Herausforderungen gibt, möchten wir unseren Teil dazu beitragen – und das mit Projekten, die aus der Mitte unseres Unternehmens kommen,“ so der CEO abschließend.