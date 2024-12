Weihnachtsmann pünktlich aus nordfinnischem Rovaniemi gelandet

Pünktlich zum Beginn der festlichen Jahreszeit ist der Weihnachtsmann aus Rovaniemi im nordfinnischen Lappland in München gelandet. Seit dem 03. Dezember bietet die norwegische Fluggesellschaft Norwegian dienstags und samstags Direktflüge zwischen München und Rovaniemi an. Die Stadt am Polarkreis gilt als „offizielle“ Heimatstadt des Weihnachtsmannes und beherbergt das beliebte Weihnachtsmanndorf – ein ganzjähriges Highlight für Kinder und Erwachsene.

Nordfinnlands arktisches Winterwunderland aus Eis und Schnee ist auch der perfekte Ort, um das farbenprächtige Naturphänomen der Nordlichter zu erleben. Jost Lammers, CEO Flughafen München GmbH: „Wir freuen uns über dieses besondere Reiseziel pünktlich zur Winter- und Weihnachtszeit“.