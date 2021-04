Wetterbericht Deutscher Alpenraum für Donnerstag den 22.04.2021

Die Kaltfront eines Tiefs mit Kern bei Finnland bestimmt am Donnerstag das Wetter im bayerischen Alpenraum.

Bei wechselnder bis anfangs auch geringer Bewölkung gibt es in der Nacht zum Donnerstag zunächst einzelne, ab der zweiten Hälfte der Nacht bis Donnerstagabend häufiger Schauer, ein Gewitter ist vereinzelt nicht ausgeschlossen. Die Schneefallgrenze liegt um oder etwas oberhalb von 1500 m. Die Sonne zeigt sich am Donnerstag nur abschnittsweise, Richtung Allgäu etwas mehr als im Chiemgau. Die Höchsttemperaturen am Donnerstag liegen in den Tälern und in 1000 m bei 9 bis 13 Grad, in 2000 m bei 2 und in 3000 m bei -5 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig und überwiegend aus West bis Nord.

Herausgeber:

Lawinenwarnzentrale im Bayerischen Landesamt für Umwelt

Ausgegeben am Mittwoch, 21.04.2021, 17:30 Uhr