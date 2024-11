Winterworld Motorworld startet am 8. November als erster Weihnachtsmarkt in München

Unter dem Motto „Driving Home for Christmas“ öffnet die Winterworld ab morgen, 8. November, bis zum 29. Dezember 2024 an der Motorworld in München-Freimann ihre Pforten und ist damit der erste Weihnachtsmarkt, der in München in dieser Saison an den Start geht. Nach der erfolgreichen Premiere 2023 wird die Winterworld dieses Jahr noch größer und glanzvoller: Mit neuer MOTORWORLD ALM by Meckatzer, größeren Chalets im Wintervillage, einer größeren Schlittschuhbahn, einem nostalgischen Karussell, einer Weihnachtswerkstatt und einem erweiterten kulinarischen Angebot. Der Eintritt in die Winterworld ist frei.



Von romantisch über nostalgisch bis traditionell geht es hier zu, dafür sorgen die zumeist aus München stammenden Betriebe mit ihrem anspruchsvollen und vielfältigen Angebot. Neu ist ein nostalgisches Karussell für Groß und Klein. Die Schlittschuhbahn, auf der sich dank Schuhverleih vor Ort auch spontan ein paar Runden drehen lassen, fällt mit den Maßen 10 x 20 Meter größer aus als im vergangenen Jahr. Beliebte Attraktionen sind wieder die Eisstockbahn, die exklusiv gebucht werden kann, und das Riesenrad. Ferner gibt es eine Bühne in einem alten Eisenbahnwaggon mit Musik und Live-Acts. Als besonderes Highlight für Familien schwebt täglich zweimal der Weihnachtsmann ein.



Hüttenzauber: MOTORWORLD ALM by Meckatzer und Chalets



Neu in diesem Jahr ist die MOTORWORLD ALM by Meckatzer. Die urige und zugleich stilvolle Almhütte strahlt Gemütlichkeit aus und ist ideal für festliche Anlässe mit bis zu 150 Personen. Sie lässt sich exklusiv buchen; es gibt aber auch die Möglichkeit, einzelne Tische zu reservieren und à la carte zu speisen oder auch spontan bei einem Winterworld-Besuch einzukehren.



Zudem wartet die Winterworld erneut mit einem weihnachtlich-traditionellen Wintervillage auf, das aus zehn neuen und noch größeren beheizten Chalets besteht. In den gemütlich-urigen Chalets finden bis zu 20 Personen Platz. Sie können sowohl als Arrangement als auch einzeln gebucht werden, zum Beispiel von Unternehmen, Freunden oder Familien, für Weihnachts- oder Geburtstagsfeiern, bei Verfügbarkeit auch spontan. Ferner gibt es im Wintervillage einen Stehbereich mit Feuerstellen und Krippen.



Weihnachtlich-bunte kulinarische Vielfalt



Der klassische Glühwein ist in der Winterworld Motorworld genauso zuhause wie Eierlikör, warme Cocktails, heiße Schokolade oder Kinderpunsch. Eine Besonderheit ist das Angebot von traditioneller Feuerzangenbowle aus alten Kupferkesseln. Zudem bietet die Glühweinalm neue, besondere Glühweinkreationen an, darunter „Hot Willi“, „Heißer Apfelstrudel“ oder auch „Weiße Weihnacht“. Die heißen Getränke werden stilvoll in einem eigens dafür entworfenen bedruckten Henkelglas kredenzt.



Wer es deftig mag, kommt bei Pommes, Bratwurst, Spätzle-Spezialitäten und Co. auf seine Kosten. Für alle „Süßen“ gibt es unter anderem Crepes, Langos, gebrannte Mandeln, Lebkuchen und Schokofrüchte. Neu sind kulinarische Angebote wie Veggie-Schmankerl, Raclette und Fondue, Corn in a Cup, frische Würste wie beim Metzger, Flammlachs und Austern, Rahmfleckerl, Kartoffelspeisen und asiatische Gerichte sowie Baumstriezel, Milchreis und Churros. Insgesamt sind über 35 Stände und Schausteller vor Ort.



Weihnachtswerkstatt, Kindertag am Mittwoch und Kindergeburtstage



Die Winterworld bietet alles, was Kindern an Weihnachten besonders viel Freude macht: Glitzern und Funkeln so weit das Auge reicht und die Möglichkeit, den Weihnachtsmann zu treffen. Dieses täglich um 18 und 20 Uhr, wenn er „angeflogen“ kommt, auf dem alten Eisenbahnwaggon landet und sich zu den Kindern abseilt. Oder auch in der Weihnachtswerkstatt, die mit Kamin, schweren Samtvorhängen, Weihnachtsbaum und weiterer Deko wie ein Wohnzimmer gestaltet ist. Kinder können dem Weihnachtsmann hier ihre Wünsche ins Ohr flüstern, Wunschzettel abgeben, Gedichte aufsagen oder gemeinsam singen.



Am 6. Dezember besucht natürlich der Nikolaus mit einem prall gefüllten Sack die Winterworld und verteilt kindgerechte Gaben. An Sonntagen und mittwochs gibt es zudem gemeinsames Basteln und Kinderschminken. Dieses lässt sich auch für Geburtstagskinder buchen, die ihren Kindergeburtstag zusammen mit ihren Freunden in einem Chalet im Wintervillage feiern möchten.

Jeden Mittwoch finden in der Winterworld spezielle Kindertage statt, die sowohl mit kindgerechten Aktivitäten und Überraschungen als auch besonders günstigen Tarifen für weihnachtliche Magie sorgen.



Tipp: Vor oder nach dem Besuch der Winterworld lohnt sich ein Spaziergang durch die Münchner Motorworld selbst, die in der Adventszeit schön geschmückt ihren ganz eigenen Weihnachtszauber versprüht. Zudem startet ab dem 19. Dezember im Dampfdom der Motorworld die multimediale Ausstellung „Leonardo da Vinci – Das letzte Abendmahl – Ein immersives Erlebnis“. Infos und Tickets gibt es online www.letzteabendmahl.de



Die Öffnungszeiten der Winterworld Motorworld vom 8. November bis zum 29. Dezember 2024:



Dienstag bis Donnerstag: 13:00 bis 22:00 Uhr



Freitag und Samstag: 12:00 bis 23:00 Uhr



Sonntag und Feiertag: 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr



Montag: Ruhetag



Bitte beachten: Volkstrauertag (17. Nov), Totensonntag (24. Nov) und Heiligabend (24. Dez) ist der Markt geschlossen.

Gut zu wissen: Parkplätze sind an der Motorworld München vorhanden; zudem ist die automobile Erlebniswelt mit der U-Bahn 6, Haltestelle Freimann, zu erreichen. Realisiert wird die Winterworld Motorworld in Kooperation mit Charles Blume Events. Weitere Informationen auf www.winterworld-motorworld.de.