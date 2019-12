Wohnungseinbruch in Ismaning

Am Sonntag, 08.12.2019, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 19:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnanwesen in Ismaning ein. Die unbekannten Täter entwendeten aus mehreren Zimmern Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.

Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter vom Tatort.

Das Kommissariat 53 (Einbrüche in Wohnungen) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.