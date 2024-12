Wohnungseinbruch in Laim

Am Dienstag, 03.12.2024, gegen 18:40 Uhr, bemerkte eine über 50-Jährige als sie wieder

in ihre Wohnung zurückkehrte, dass in diese eingebrochen wurde. Sämtliche Zimmer

wurden durchwühlt. Sie verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Erste Ermittlungen ergaben, dass ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Zeit

zwischen 12:00 Uhr und 18:40 Uhr, gewaltsam über die Terrassentür in die Wohnung

eingedrungen waren.

Es wurden Schmuck und hochwertige Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro

entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort. Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Stiftsbogen, Guardinistraße und Karl-

Witthalm-Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem

Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.