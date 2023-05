Zum Protesttag am 5. Mai: Bergtouren für Menschen mit Behinderung

Zu viele Stufen, Gelände mit Absturzgefahr, ausgesetzte Stellen, zu schmale Wege: Wandern und Bergsteigen stellt Menschen mit Behinderung vor viele Herausforderungen. Anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung hat der DAV entsprechende Tourentipps in den Bergen und in Bergnähe zusammengestellt. Darunter sind auch 15 Touren, die eigens für Menschen mit leichter Gehbehinderung oder ähnlichem Behinderungsgrad ausgesucht und geschrieben sind.

15 Touren für Menschen mit leichter Gehbehinderung oder anderen Behinderungen

Die meisten barrierefreien Touren wenden sich entweder direkt an Menschen im Rollstuhl oder sind einfach „leichte“ Bergtouren – aber es gibt kaum Touren, die sich speziell an Menschen mit leichter Geh- oder Sehbehinderung oder anderen Behinderungen richten. Deshalb hat der DAV in Zusammenarbeit mit Wanderführer und Autor Michael Pröttel 15 Touren entlang des Alpenrandes für genau diese Menschen erarbeitet.

Dabei wurde berücksichtigt, dass die Touren nicht zu steil und anspruchsvoll sind und von den Wegen keinerlei Gefahr zum Abrutschen oder Abstürzen ausgeht. Gleichzeitig haben die ausgewählten Touren kaum Stufen und die Wege sind immer so breit, sodass man bei Bedarf nebeneinander hergehen und einander bei Bedarf stützen kann. Einige der Touren können auch mit Öffis erreicht werden.

Michael Pröttel ist langjähriger und erfahrener Autor von zahlreichen Wanderführern. Außerdem ist er Top-Autor des Tourenportals alpenvereinaktiv.com und hat über 20 Jahre in der Schwerbehindertenbetreuung gearbeitet.

Barrierefreie Bergstationen und barrierefreie Wege um Seen mit Bergblick