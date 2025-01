Zwei Personen bei Wohnungsbrand in Pasing verletzt

Am Freitag, 03.01.2025, gegen 22:05 Uhr, verständigte eine 26-Jährige mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110. In der Nachbarwohnung hatte, nach ersten Ermittlungen, eine Kerze brennbare Gegenstände entzündet. Der Bewohner der Wohnung, ein 63- Jähriger, hatte nach einem Löschversuch Schutz bei der 26-Jährigen gesucht.

Bei Eintreffen der ebenfalls alarmierten Feuerwehr wurde der Brandherd in der Wohnung gelöscht. Die beiden Personen wurden leicht verletzt. Der 63-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.