14-Jähriger durch erneutes Zünden von aufgefundener Pyrotechnik verletzt – Olympiapark

Am Mittwoch, 01.01.2025, gegen 15:40 Uhr, wurde die integrierte Leitstelle über eine verletzte Person im Olympiapark informiert. Sofort wurden der Rettungsdienst sowie Beamte der Münchner Polizei zu dem Einsatzort geschickt.

Bei der Person handelt es sich um einen 14-Jährigen mit Wohnsitz in München. Der

Jugendliche hantierte zuvor mit einer aufgefundenen Pyrotechnik, als diese plötzlich in

seinen Händen los ging. Er wurde an Händen und im Gesicht verletzt. Der 14-Jährige

wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen dazu übernommen.

Es wird in diesem Zusammenhang eindrücklich von Seiten der Kriminalpolizei davor gewarnt, liegengelassene oder im Freien aufgefundene Feuerwerksgegenständ aufzunehmen oder erneut anzuzünden.