Der vielleicht pünktlichste Zug Deutschlands bietet 2025 noch mehr…

Am 23.02.2025 findet unter der Schirmherrschaft unserer Bürgermeisterin Verena Dietl wieder der „Faschingszug der Damischen Ritter“ in der Landeshauptstadt München statt. Der Verein, der offiziell „Gesellige Vereinigung der Turmfalken von 1928 e.V.“ heißt, organisiert nun schon den 18. Faschingszug. Zahlreiche Faschingsvereine, Burschenvereine, Musik- und Tanzgruppen sowie weitere Organisationen haben sich für den offiziellen Münchner Faschingszug angemeldet. „Wir bringen auch dieses Jahr wieder Qualität auf die Zugstrecke“, so Dennis Gleber – Zugverantwortlicher der Damischen Ritter. Das betrifft sowohl die Auswahl der Gruppen, als auch die professionelle Zugorganisation, die diesmal zusätzlich die Qual mit der Wahl hatte. Durch die Bundestagswahl mussten in Zusammenarbeit mit dem Kreisverwaltungsreferat Lösungen für den Zugang für den Wahlraum in der Westenriederstrasse gefunden werden. Dank der kooperativen Zusammenarbeit wurden guten Lösungen im Sinne der Demokratie für die Anwohnerschaft konzipiert. Denn wahre Narren – oder eben Damische – sind auch echte Demokraten!

Trotz dieser „Konkurrenzveranstaltung“ Trotz dieser „Konkurrenzveranstaltung“ wird der bunte Gaudi-Wurm mit etwa 50 Gruppen und ca. 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern deutlich mehr bieten als noch im Jahr davor. Der Zug baut sich vormittags am Thomas Wimmer-Ring auf und startet dann pünktlichst um 13.13 Uhr durch die Innenstadt. Höhepunkt ist auch in diesem Jahr wieder die herrliche Kulisse auf dem Münchner Marienplatz.

Hier wird es eine Premiere geben: In Kooperation mit der Narrhalla wird den Münchnerinnen und Münchnern ein Rahmenprogramm ab 10:30 Uhr geboten. Fetzige Faschingsmusik von DJ James Munich bereichert hier ein tolles Bühnenprogramm, bei dem verschiedene Tanzgruppen ihr Können zeigen.

Bei Ankunft des Faschingszuges werden dann alle teilnehmenden Gruppen am Marienplatz durch einen Moderator begrüßt und das Publikum mit Informationen zu den jeweiligen Attraktionen des Faschingszuges versorgt. Nach dem „Durch-Zug“ der letzten Gruppe durch das alte Rathaus endet das närrische Treiben aber nicht abrupt: Das oben beschriebene Rahmenprogramm wird bis ca. 18:30 weiter geführt. Auch für Speis und Trank ist dort gesorgt.

Alsdann: Auf geht’s zum 18. Faschingszug der Damischen Ritter mit Ihrem Herzog Kasimir III. und dem närrischen Ruf

„OH MEI, OH MEI, OH MEI“