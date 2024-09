25 Jahre Airbräu: Ein Vierteljahrhundert bayerische Brautradition und Gemütlichkeit am Münchner Flughafen

Das Airbräu, das Brauhaus am Flughafen München, feiert sein 25-jähriges Bestehen. Vom 9. bis 15. September 2024 erwartet Besucherinnen und Besucher aus diesem Anlass eine Festwoche voller Jubiläumsangebote, Musik und kulinarischen Highlights.

Die Jubiläumswoche bietet täglich ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Bands. Ein besonderes Highlight sind die Preise wie vor 25 Jahren: So kostet die Jubiläumsbier-Maß vier Euro oder der Schweinsbraten mit Knödel 9,99 Euro. In der Festwoche können sich Besucherinnen und Besucher auf weitere Attraktionen freuen, darunter ein Riesenrad und eine Mandelbude. Ein besonderes Highlight ist die „Drehbar“, ein rotierendes Bier-Eventkarussell, das vom 12. bis 15. September geöffnet ist.

„Das Airbräu ist seit 25 Jahren ein fester Bestandteil des Münchner Flughafens und ein unverzichtbarer Anlaufpunkt für unsere Gäste aus aller Welt. Unser Brauhaus steht für bayerische Gemütlichkeit und Tradition, die wir auch in Zukunft weiterleben und pflegen werden.“, so Dr. Jan-Henrik Andersson, Geschäftsführer Commercial und Security

Am 9. September 1999 eröffnete die weltweit erste Flughafenbrauerei. Seit dem hat sich das Airbräu zu einem beliebten Anlaufpunkt entwickelt. Im vergangenen Vierteljahrhundert wurden über 11,5 Millionen Liter Bier gebraut und ausgeschenkt, darunter beispielsweise das Helle „Fliegerquell“ und das Weißbier „Kumulus“. Das Bier wird seit 2022 zu 100 Prozent CO 2 -neutral mit Solarenergie gebraut. Der Fokus des Airbräu liegt auf bayerischen Spezialitäten, darunter viele Klassiker. Insgesamt wurden in den vergangenen 25 Jahren über 2,5 Millionen Weißwürste verkauft. Seit Ende 2019 hat sich aber auch das Angebot an veganen Gerichten stark erweitert.

Das Airbräu ist für seine traditionsreichen Events bekannt, die sich über die Jahre fest etabliert haben: Von den beliebten Bieranstichen – mit dem „Aviator“ Doppelbock, welches immer zwischen Aschermittwoch und Karfreitag angeboten wird und dem „Gaudium“ – ein Festbier zu Beginn des Oktoberfestes – bis hin zur jährlichen Country Night (seit 2005) und den jährlichen Silvesterpartys, die es seit 2006 gibt. Ein weiterer Höhepunkt im Veranstaltungskalender ist das alle vier bis fünf Jahre stattfindende Aufstellen des Maibaums im Biergarten.

Im Jahr 2021 erhielt das Gasthaus mit Brauerei erstmals die Auszeichnung „Ausgezeichnete Bayerische Küche“. 2024 wurde auch ein eigener Onlineshop eröffnet. Neben vielen anderen Produkten können dort auch die während der Pandemie entstandenen Bierbrände der Mountain Hub Distillers – Infused, Oaked und Pure – erworben werden: www.airbraeu.shop