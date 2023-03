25. St. Patrick’s Day – München im Zeichen des Shamrocks

Am kommenden Wochenende wird die Münchner Innenstadt von der Münchner Freiheit bis zum Odeonsplatz wieder fest in irischer Hand sein. Nachdem die 25. St. Patrick´s Day Parade zu Ehren des irischen Nationalheiligen, der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist, dürfen die Iren und ihre zahlreichen Freunde am 12.03.2023 endlich ihr Jubiläum feiern. Dazu sind natürlich alle, die gerne mitfeiern möchten, herzlich eingeladen.

„Es geht um das gemeinsame Miteinander, um die pure Freude am besonderen Event und natürlich auch um das verbindende Bekenntnis zu Toleranz und Weltoffenheit, zu Dialog und Austausch zwischen den Kulturen. Ebenso das friedliche Miteinander, all das kann man heutzutage gar nicht oft genug betonen“, so Münchens Oberbürgermeister und Schirmherr dieser Veranstaltung Dieter Reiter.

Zum 25-jährigen Jubiläum gibt es ein größeres Festivalgelände mit zwei Bühnen, was der ungeheuren Begeisterung der Besucher im Jahr 2019 geschuldet ist. Wir freuen uns, dass wir nun über den Odeonsplatz hinaus, in Richtung Siegestor, Platz zum Feiern haben.

Die Parade wird wie gewohnt um 12 Uhr von der Münchner Freiheit über die Leopold- und Ludwigstraße, am Siegestor vorbei, zum Odeonsplatz führen. Mit 63 Gruppen und 1.300 Teilnehmern ist die diesjährige Parade die größte, die jemals in München stattgefunden hat. Wolfgang Schramm als St. Patrick wird vom Grand Marshal Paul Daly sowie sechs irischen Wolfshunden begleitet. Die Parade Princess ist Clare Martens, ein waschechtes irisches Münchner Kindl. Vor der Feldherrnhalle steht die Bühne Süd und am nördlichen Ende des Platzes wird die neue Hauptbühne aufgebaut sein. Auf beiden Bühnen gibt es nach der Parade ein Liveprogramm mit viel Musik und Tanzeinlagen. Bis etwa 18 Uhr darf das Publikum mitsingen und tanzen, was ausdrücklich erwünscht ist.

Die St. Patrick’s Day Feierlichkeiten in München sind nach wie vor die größten auf dem europäischen Festland. Organisiert werden sie von ehrenamtlichen Mitgliedern verschiedener Vereine unter dem Dachverband des Munich Irish Network e.V.

Das St. Patrick’s Day Streetfood Festival am Samstag hatte sich in der Vergangenheit bestens bewährt. Es richtet sich in erster Linie an ein jüngeres Publikum. Ab 12 Uhr werden auf der Südtribüne diverse Musikgruppen auftreten. Aus Irland kommen die Gruppen The Hot Asphalt und Bunoscionn. Mit der Gruppe Larún wird die angesagteste Irish Folk-Band Deutschlands auftreten. Für Essen und Trinken ist ebenfalls bestens gesorgt.

Der traditionelle St. Patrick’s Gottesdienst findet wie gewohnt am Samstag, den 11.03.2023 in der Kirche St. Ludwig statt. Die Messe wird in Englisch, Deutsch und Gälisch gehalten. Für den musikalischen Rahmen sorgen der Chor des Pestalozzi-Gymnasiums und einige irische Musiker. Der gesamte Gottesdienst wird weltweit live übertragen unter: http://www.horeb.org

Ebenfalls am Samstag, den 11.03.2023 ist im Amerikahaus eine Pre-Parade Party. Ab 19 Uhr werden The Hot Asphalt im Foyer die Gäste einstimmen, ehe um 20.30 Uhr die Paul Daly Band zu spielen anfängt. Als weitere Musiker und Tänzer treten Larún, Caro Kelley, Summerstorm Irish Dance Company und die Emerald Dancers auf. Karten gibt es zum Preis von 25 Euro auch an der Abendkasse.

Wegen der Energiekrise wird das Greening in diesem Jahr ausfallen. Stattdessen gibt es für alle, die nicht genug bekommen können, am Samstag, den 18.03.2023 die Münchner Irische Nacht 2023. The Paul Daly Band mit Caro Kelley und ihren musikalischen Gästen Dieter Reiter sowie Konrad Stock werden im Schlachthof aufspielen. Karten dafür sind unter 089/ 72 01 82 64 erhältlich. VVK 28,50 Euro /AK 33 Euro

Datum: Samstag, 11. März 2023; Sonntag, 12. März 2023; Samstag, 18. März 2023

Orte: Münchner Freiheit, Odeonsplatz, Leopoldstraße, Ludwigstraße, St. Ludwig Kirche, Amerikahaus, Schlachthof

St. Patrick´s Day Parade und After Parade Party am 12. März 2023

Website: www.stpatricksday.de