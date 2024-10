29-Jähriger will mit gefälschten Mitarbeiterausweis ins Festzelt

Am Donnerstag, den 03.10.2024, gegen 19:00 Uhr, versuchten ein 29-Jähriger (Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen) zusammen mit einem bis dato unbekannten Begleiter mittels angeblicher Mitarbeiterausweise der Stadt München in ein Festzelt zu gelangen.

Nachdem dem Sicherheitsdienst auffiel, dass es sich bei den vorgezeigten Ausweisen um Totalfälschungen handelte, ergriffen beide Männer sofort die Flucht.

Dabei stürzte der 29-Jährige und verletzte sich so schwer, dass er nicht weiter flüchten konnte. Sein Begleiter konnte sich derweilen unerkannt entfernen.

Nach ärztlicher Behandlung vor Ort wurden die aufgefundenen Ausweise durch die hinzugerufenen Beamten der Wiesnwache beschlagnahmt. Der 29-Jährige wurde wegen Urkundenfälschung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 65 (Urkundenfälschung) geführt.