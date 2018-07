30.000 Besucherinnen und Besucher erleben das größte Feuerwerk Deutschlands beim Sommernachtstraum 2018

Die Neuauflage des Münchner Sommernachtstraums am 7. Juli war wahrlich ein Traum. Bei 25 Grad und wolkenlosem Himmel feierten, staunten und genossen 30.000 Besucherinnen und Besucher bei Musik, Kunst, Streetfood sowie dem größten Feuerwerk Deutschlands den Olympiapark.

Familien, Freundeskreise, Paare und Sommernachtstraum-Fans strömten am Samstag in den Münchner Olympiapark, um beim 13. Sommernachtstraum, präsentiert vom Flughafen München, dabei zu sein. Im Mittelpunkt des Abends stand das spektakulärste Feuerwerk Deutschlands, eine Inszenierung aus ausgeklügelter Pyrotechnik, Licht-, Laser- und Feuereffekten sowie Musik. Erstmals in der Geschichte des Sommernachtstraums sahen die vielen Besucherinnen und Besucher bereits am Nachmittag zwei spannungssteigernde Tagesfeuerwerke. „Es ist jedes Mal eine große Freude für mich, so viele begeisterte Gesichter zu sehen, die nach dem großen Spektakel den Olympiapark mit einem seligen Lächeln wieder verlassen“, sagte Olympiapark München Geschäftsführerin Marion Schöne nach dem finalen Feuerwerk.

Genauso spektakulär wie das Feuerwerk waren die musikalischen Highlights. Zwölf Live Acts spielten auf drei Open-Air-Bühnen, darunter Clueso und OMD, die die Menge mit altbekannten Synthie Pop Songs und brandneuen Beats begeisterten.

Zum ersten Mal dabei: Street Art. „Wir freuen uns ganz besonders darüber, dass die Kunstwerke von Street Art Künstler L.E.T. auf so viel Interesse gestoßen sind. Die „Water Gallery“ auf dem Olympiasee war ein voller Erfolg“, so Marion Schöne.

Als perfekte Ergänzung zu den Attraktionen des Abends boten Food Trucks und Essensstände in sechs verschiedenen Gastronomiewelten internationale Gerichte, Snacks und Getränke. Eine kulinarische Vielfalt der Extraklasse!

All das zusammen machte den Sommernachtstraum 2018, präsentiert vom Flughafen München, zu einem rundum einzigartigen und stimmungsvollen Erlebnis, das die letzten Jahre übertroffen hat.

Weitere Informationen zum Event unter www.sommernachtstraum.de.