40-Jähriger in seiner Wohnung überfallen – Obersendling

Am Montag, 08.07.2024, gegen 22:15 Uhr meldete sich ein Mitteiler beim Polizeinotruf 110 und gab an, soeben in seiner Wohnung überfallen worden zu sein. Aus diesem Grund wurden mehrere Streifen zu Einsatzörtlichkeit in Obersendling geschickt, um nach dem unbekannten Täter zu fahnden. Diese Fahndung verlief negativ.

Nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand inserierte der Mitteiler, ein 40-Jähriger aus München, auf einem Onlineportal ein Schmuckstück, welches er veräußern wollte. Daraufhin meldete sich der spätere unbekannte Täter als Interessent und beide vereinbarten eine Übergabe in der Wohnung des 40-Jährigen.

Bei der Abwicklung der Kaufmodalitäten setzte der unbekannte Täter unvermittelt Pfefferspray gegen den 40-Jährigen ein und flüchtete im Anschluss fußläufig ohne Schuhe in unbekannte Richtung unter Mitnahme des Schmuckstücks in einem fünfstelligen Wert. Der 40-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt und noch vor Ort behandelt.

Die Ermittlungen zum Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte).

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 21 Jahre alt, ca. 182 cm groß, schlanke Statur, sonnengebräunter Teint, Glatze, schwarzer-buschiger Schnurrbart, schwarze kräftige Augenbrauen, linienförmige Brandnarbe an der Handkante, sprach hochdeutsch ohne Akzent; bekleidet mit einem grauen Anzug, weißem Hemd, braun-beige Sneaker

Zeugenaufruf

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Siemensallee, Aidenbachstraße, Lochhamer Straße und Aufkirchener Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.