50 Jahre Kindertagespflege – Wichtige Säule für die Betreuung

Seit 50 Jahren gibt es die sogenannte Kindertagespflege in Deutschland. Auch in München ist sie mittlerweile ein wichtiges Standbein für die Kinderbetreuung. Neben aktuell 227 selbstständigen Kindertagespflegepersonen, die zuhause tätig sind, gibt es 94 Großtagespflegen stadtweit. Insgesamt werden zirka 1.850 Kinderbetreuungsplätze angeboten.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Kindertagespflege hat einen festen Platz in der frühkindlichen Betreuung und leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur sozialen Entwicklung der kommenden Generationen. Sie hat sich im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Bestandteil des Betreuungssystems in München entwickelt und wird auch in Zukunft eine entscheidende Rolle in der frühkindlichen Bildung und Betreuung spielen. Die Stadt fördert deshalb die Kindertagespflege jährlich mit rund 38 Millionen Euro.“ In den vergangenen 50 Jahren hat sich die Kindertagespflege stetig weiterentwickelt. 1974 rief die damalige Bundesregierung das Modellprojekt „Tagesmütter“ ins Leben. Mit über 20 Modellkommunen wurde die Grundlage gelegt, in denen Tagesmütter – damals ausschließlich Frauen – Kinder im familiären Umfeld betreuten, finanziert durch die Öffentliche Hand. Frauen traten vermehrt ins Berufsleben ein, und die traditionellen Rollenbilder wurden in Frage gestellt. In dieser Zeit gewann die Kindertagespflege als Alternative zu institutionellen Einrichtungen an Bedeutung.

Seit der Jahrtausendwende hat sich die Kindertagespflege kontinuierlich professionalisiert. Es wurden Qualifizierungsmaßnahmen für Kindertagespflegepersonen eingeführt, um die Qualität der Betreuung sicherzustellen. Gleichzeitig hat sich das Angebot diversifiziert, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Eltern und Kindern gerecht zu werden. Von den klassischen Tageseltern bis zur Betreuung in einer Großtagespflege mit familienähnlichen Strukturen bietet die Kindertagespflege heute unterschiedlichste Betreuungsmöglichkeiten.

Die nächsten 50 Jahre der Kindertagespflege versprechen weitere Entwicklungen und Anpassungen an die sich wandelnden gesellschaftlichen Anforderungen. Die Digitalisierung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Integration von Inklusionsthemen könnten dabei zentrale Punkte sein.

Zum 50-jährigen Bestehen und im Rahmen der Aktionswoche Kindertagespflege findet ein Themennachmittag mit einem Fachvortrag statt für Kindertagespflegepersonen und Fachberater*innen der Münchner Kindertagespflege. Der Themennachmittag soll dazu beitragen, die Bedeutung und Qualität der Kindertagespflege zu würdigen und neue Impulse für ihre Weiterentwicklung zu setzen.

Weitere Informationen zur Kindertagespflege in München online unter www.muenchen.de/kindertagespflege.

Veranstaltungen des Bundesverbands Kindertagespflege anlässlich des Jubiläums unter www.bvktp.de/50-jahre-kindertagespflege.