57. Münchner Frühlingsfest vom 21.04.2023 – 07.05.2023

Frühlingsfest auf der Theresienwiese – 17 Tage lang können sich die Gäste vom 21. April bis 07. Mai auf dem 57. Frühlingsfest vergnügen. Früher auch liebevoll „die kleine Schwester des Oktoberfestes“ genannt, hat es sich inzwischen einen eigenen Namen gemacht und ist erwachsen geworden.

Der Schirmherr des Frühlingsfestes, Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner, zapft am 21. April um 16.00 Uhr in der Festhalle Bayernland das erste Fass an und eröffnet damit offiziell das Frühlingsfest.

Über 100 Schausteller bieten Spiel, Spaß und Spannung. Mit einer ausgewogenen Mischung ist dafür gesorgt, dass für alle Altersgruppen und für jeden Gusto viel geboten ist. Vom Oktoberfest Riesenrad mit den geschlossenen Gondeln für den schönen Blick über München, den Kinderkarussellen für die Kleinen, von der Wilden Maus bis hin zum Wellenflieger für die Romantiker und nicht zu vergessen die Schießbuden für die Rose der Angebeteten oder dem Traummann.