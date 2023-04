Abenteuer, Spaß, Erlebnis am Ostermontag – Ein besonderes Osterfest für die ganze Familie im Besucherpark

Beim Osterfest im Besucherpark des Münchner Flughafens gibt es am 10. April 2023 von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr ein buntes Programm mit vielen Attraktionen für Groß und Klein. Toben auf dem Abenteuerspielplatz, Spaß am Mini-Airport, süße Überraschungen, spannende Aktionen, ein besonderer Gast und vieles mehr – für jeden ist etwas dabei. Auch ein Pilot und eine Flugbegleiterin der Lufthansa sind vor Ort und beantworten Fragen zu ihrem Arbeitsalltag in luftiger Höhe.

Außerdem stehen beim Osterfest mehrere Airport-Live Touren auf dem Programm, die um 14:00 Uhr, 15:00 Uhr und 16:00 Uhr am Besucherpark starten. Mit den erfahrenen Tourguides unternehmen Besucherinnen und Besucher eine spannende Reise über das Vorfeld, bestaunen Flugzeuge aus aller Welt und können das faszinierende Flughafengeschehen aus der Nähe betrachten.

Informationen und Buchung der Airport-Live-Tour: www.munich-airport.de/airport-live-tour

Der Airport-Shop ist am 10. April von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.