Adina Love Letters: Liebesbotschaften auf dem höchsten Hotel der Stadt

Am Abend des 5. November wird die Außenfassade des neuen Adina Hotel Munich im Werksviertel-Mitte zur Leinwand für Liebesbriefe. Mittels Laser werden die von Herzen kommenden Botschaften weithin sichtbar in über 80 Metern Höhe projiziert. Die Aktion war ursprünglich am 29. Oktober geplant, musste aber aufgrund einer Nebelwand verschoben werden.

Mit Liebesgrüßen aus Down Under begeistert die australische Hotelkette Adina bald die ganze Stadt. „Seit dem 1. Oktober sind wir mit dem höchsten Hotel Münchens nun im Werksviertel-Mitte zu Hause. Ich liebe die herzliche Kultur unserer Stadt“, so Benno Vogel, General Manager des Hauses. „Genau diese Emotion wollen wir mit der ganzen Stadt teilen und allen Münchnerinnen und Münchnern die Chance geben, Herzensbotschaften an ihre Liebsten großflächig und für alle sichtbar an unserer Fassade zu zeigen.“

Einen zweiten Anlauf für die Aktion nimmt das Hotel am 5. November ab 20:00 Uhr. Dabei werfen Laser-Spezialisten vom Dach des WERK3 mit drei Lasern die Nachrichten auf die oberen vier Stockwerke des Adina Hotels. Viele wunderbare Liebesbriefe wurden eingereicht, und die Schönsten davon werden auf der Fassade zu lesen sein. Unter allen Einsendungen wurden tolle Preise wie Übernachtungen, Drinks an der Panoramabar oder Abendessen im FITZROY Restaurant mit Weinbegleitung verlost.

Für die meterhohe Überraschung für die Partnerin oder den Partner braucht es nur eine in ein paar Zeilen verpackte Liebesbekundung. Diese kann unter www.adinahotels.com/loveletters direkt in ein vorbereitetes Formular eingegeben werden. Unter allen Einsendungen werden von einer ausgewählten Jury die schönsten Liebesbriefe gekürt. Neben tollen kulinarischen Preisen winkt als Hauptgewinn ein exklusives Wochenende für Zwei in einem der neuen Sky Terrace Studios mit eigener Dachterrasse und atemberaubendem Weitblick über die Innenstadt bis hin zu den Alpen.