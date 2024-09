Alice Cooper live am 08.10.2024 in der Olympiahalle München

Der Meister des Schockrocks gastiert mit seiner aktuellen spektakulären Show in München – Special Guest Doro – 08.10.2024, Olympiahalle München

Alice Cooper ist der unangefochtene Meister des Schockrocks. Seine spektakulären Shows sind weltberühmt und ziehen seit Jahrzehnten unverändert Musikfans in ihren Bann. Am 08.10. gastiert der Grusel-Rocker wieder in München und man darf sich erneut auf eine aufwändige Liveshow freuen. Insgesamt 5 Trucks und 5 Busse ist der Tourtross groß und eines ist klar: Auch während dieser Show wird Alice Cooper wieder einen Tod sterben, um danach eine ultimative Party zu entfachen.

Wie er dieses Mal stirbt und auf welche weiteren Show-Effekte sich der Zuschauer freuen darf, wird im Vorfeld noch nicht verraten. Fest steht: Es wird ein Spektakel für Augen und Ohren!

Mit im Gepäck hat er sein aktuelles Album „Road“.

Als Special Guest mit dabei ist dabei die unumstrittene Metal-Queen DORO!

Cooper, der in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, ist in der Regel bis zu sechs Monate im Jahr unterwegs, um seine spektakuläre Bühnenshow alten und neuen Fans zu präsentieren, wobei er die Bühnenauftritte ebenso genießt wie das Publikum. Als Erfinder des Schock-Rocks überrascht Cooper mit seiner fulminanten Bühnenshow seine Fans immer wieder aufs Neue – wie in einem guten Horrorfilm.

Das Album „Road“, welches am 25. August 2023 über earMUSIC erschienen ist, wurde von Bob Ezrin produziert und mit seiner aktuellen Touring- Band geschrieben, komponiert und aufgenommen. Mit 12 neuen Rock’n’Roll-Songs und einem Cover von The Who, schließt es den Kreis zwischen seinen insgesamt 29 Studioalben und erfüllt alles, was man sich von einem klassischen Cooper-Album erhofft, und noch viel mehr. Dieses Mal sind seine langjährigen Bandkollegen – Ryan Roxie [Gitarre], Chuck Garric [Bass], Tommy Henriksen [Gitarre], Glen Sobel [Schlagzeug] und Nita Strauss [Gitarre] – mit von der Partie.

“One of Alice’s best all-time albums” – Record Collector (UK)

“All killer no filler. Alice is unbelievable on this album, the man really is a legend.” -Powerplay (UK)

“Alice in top form” – Classic Rock (GERMANY)

“A hugely enjoyable hoot. 4/5” – Mojo (UK)

Kürzlich erschien außerdem “Theatre Of Death – Live At Hammersmith 2009” erstmalig auf Vinyl über earMUSIC.

München-Termin:

08.10.2024 Olympiahalle

Tickets sind bei allen offiziellen Vorverkaufsstellen wie MyTicket, München Ticket und Eventim erhältlich.