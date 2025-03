JOHN LEGEND – Einziges Deutschlandkonzert am 7. Juni 2025 in der Olympiahalle München!

Einziges Deutschlandkonzert am 7. Juni 2025 in der Olympiahalle München!

John Legend Fans dürfen sich über eine große Tournee-Ankündigung freuen: insgesamt 40 Städte wird der R’n’B-Start in Europa, Großbritannien und in Nordamerika spielen, darunter prestigeträchtige Hallen wie The O2 in London oder die Hollywood Bowl in Los Angeles – für ein exklusives Deutschland-Konzert darf sich auch die Olympiahalle in München hier einreihen.

Gemeinsam mit seiner Band kommt John Legend am 07.06.2025 nach München. Der Vorverkauf startet am 19.03.2025, 10 Uhr mit einem exklusiven Artist Presale. Ab dem 20.03.2025 gibt es dann Tickets für alle Fans beim Ticketanbieter Eventim; ab 24.03.2025 verkaufen alle bekannten Vorverkaufsstellen.

Fans dürfen sich auf eine ganz besondere Setlist freuen: Legend wird mit seiner Band sein Debut-Album „Get Lifted“ in voller Länge spielen und somit das 20-jährige Jubiläum der Platte gebührend feiern! „Get Lifted“ wurde für die 48. Grammy-Verleihung insgesamt achtmal nominiert und gewann schließlich drei dieser Nomminierungen: Best Male R&B Vocal Performance für „Ordinary People“, Best R&B Album für Get Lifted und Best New Artist.

Jeden Abend wird Legend eine Mischung aus bekannten Songs, Fan-Favoriten und neuen Interpretationen der beliebten Titel des Albums wie dem Grammy-prämierten „Ordinary People“ (sein Durchbruchshit, der die Billboard Top 40 und die UK R&B Singles Chart erreichte), „Used to Love U“, „Number One“ und „So High“ präsentieren. Neben „Get Lifted“ werden auch andere Hits aus der großartigen Karriere des Ausnahmekünstlers gespielt werden – Legend wird auf der Bühne

das tun, für was er bekannt wurde: durch musikalische Raffinesse Geschichten erzählen, die seit den vergangenen zwei Jahrzehnten Menschen auf der ganzen Welt bewegten.

Um die Ankündigung der Tournee zu feiern, wird Legend heute Abend in der US-Lateshow „Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ zu Gast sein, wo er sowohl als Talk- als auch als Musikgast auftritt und zusammen mit Black Thought und der Show-Band The Roots seinen Song „Used to Love U“ performt. Black Thought ist auf der neu abgemischten Version von „Used 2 Love U“ zu hören, die auf der digitalen Deluxe- und der 3LP-Vinyl-Edition von „Get Lifted (20th Anniversary)“ enthalten ist. Es erweitert das Originalalbum um elf Bonustracks, acht brandneue Remixe, seltene B-Seiten und zwei bisher unveröffentlichte Studioauftritte. Ebenfalls sind auf der Jubiläumsausgabe des Albums weitere Gast-Stars wie Tems, Killer Mike, Lil Wayne und Simi zu hören.

„Get Lifted“ wurde von 2001 bis 2004 in verschiedenen Studios in den USA aufgenommen und am 28. Dezember 2004 (Legends 26. Geburtstag) in den Vereinigten Staaten über GOOD Music, Sony Urban Music und Columbia Records veröffentlicht. Die unheimlich melodische Mischung aus R&B, Neo-Soul, Hip-Hop signalisierte die Ankunft eines neuen großen Künstlers mit tiefen musikalischen Wurzeln, einer Affinität zur Popmusik und einem eindeutigen Plan für die Zukunft.

Alle Songs des Albums wurden von Legend (mit)geschrieben, er fungierte außerdem auch als Co-Produzent. „Get Lifted“ stellte ihn der Welt als erstklassigen Songschreiber mit großer lyrischen Sensibilität vor, die das gesamte Spektrum und die emotionale Realität des täglichen Lebens darstellen kann.

Als musikalisches Ausnahmetalent hatte sich der Sänger, Songschreiber und Pianist Legend bereits einen Namen gemacht, bevor er „Get Lifted“ schrieb und aufnahm. Als gefragtes Talent hinter den Kulissen spielte er Klavier auf Lauryn Hills „Everything Is Everything“ und sang Backgroundgesang für Jay-Z und Alicia Keys. Als erster Künstler, der bei Kanye Wests GOOD Music unterschrieb, machte sich Legend schnell einen Namen und schaffte mit „Get Lifted“ den Sprung in die Charts: das Album steigt auf Platz 7 der Billboard 200 ein und verkauft sich in der ersten Woche rund 116.000-mal – sein erstes Top-10-Debüt. Legend schaffte nicht nur den Sprung vom R&B und Hip-Hop zum Pop, er überwindet mit seinem einzigartigen Stil auch die Grenzen zwischen verschiedenen Genres und erfindet so seinen ganz eigenen Sound.

Die Recording Industry Association of America (RIAA) hat „Get Lifted“ seitdem mit Doppelplatin ausgezeichnet, wobei „Ordinary People“ als Single ebenfalls Doppelplatin erhielt.

Über John Legend:

John Legend ist einer von weltweit insgesamt nur 19 EGOT-Preisträgern – das bedeutet, er hat in der Musik alles erreicht, was erreichbar ist. EGOT bedeutet E(mmy) + G(rammy) + O(scar) + T(ony Award) – alle vier Preise hat Legend gewonnen, und das nicht nur einmal. Mittlerweile kann er zurückblicken auf dreizehn Grammy Awards, einen Academy Award (Oscar), einen Golden Globe Award, einen Tony Award und drei Emmy Awards. Sein Debut-Album „Get Lifted“ steigt 2004 in den US-Charts prompt auf Platz 4 ein und verkauft sich weltweit über vier Millionen Mal. Seit „Get Lifted“ veröffentlichte er acht weitere Alben. Im Jahr 2022 fand Johns von der Kritik gefeierte Las Vegas Residency, „Love In Las Vegas“, im Zappos Theater im Planet Hollywood Resort & Casino statt. Wie vielseitig der Sänger ist, zeigte er erst 2024 erneut: mit „My Favorite Dream“ veröffentlichte er erstmals ein Album für Kinder. Auch in Film und Fernsehen ist Legend häufig zu sehen – so ist er unter anderem seit 2019 Coach bei der US-Castingshow „The Voice“ und wird auch in der anstehenden 27. Staffel wieder dabei sein. Für seine Beteiligung am Film „Selma“ (2014) erhielt Legend einen Oscar und einen Golden Globe Award. Vielen Fans ist er außerdem aus dem Film „La La Land“ (2016) bekannt. Neben seiner Musikkarriere ist Legend gemeinsam mit Unternehmer Mike Jackson und Medienproduzentin Ty Stiklorius Mitbegründer von „Get Lifted Film Co.“, einer Film-Produktionsfirma. Ebenfalls hat Legend mit dem US-Verlag „Zando“ zwischenzeitlich den Ableger „Get Lifted Books“ gegründet. Seit 2023 ist Legend zudem als Unternehmer im Kosmetik-Bereich tätig und spricht mit seinen Produkten überwiegend die Bedürfnisse von People of Color an. Politisch aktiv äußert sich der Künstler ebenfalls, so unter anderem mit der 2025 durch ihn gegründeten Initiative „FREEAMERICA“ zur Reform der US-Strafrechtspolitik.

Die Musik bleibt jedoch Legends Leidenschaft. Auf Tour präsentiert er sich sowohl solo am Piano als auch mit Band – auf letztere dürfen sich nun die deutschen Fans freuen. Dort wird er auch seine größten Hit „All of Me“ präsentieren – den dürfte dann die gesamte Olympiahalle mitsingen. John Legend blickt zurück auf eine unglaublich erfolgreiche Karriere und feiert mit allen Fans zwanzig Jahre „Get Lifted“ – das verspricht einen emotionalen und unvergesslichen Abend mit einem absoluten Ausnahmekünstler.

Ab dem 19.03.2025 startet über Eventim der exklusive Artist-Presale (Zugriff nur mit Passwort), bevor es ab dem 20.03.2025 Tickets für alle Fans (ebenfalls bei Eventim) gibt. Ab dem 24.03.2025 startet der Verkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

