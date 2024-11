Sarah Connor – 29.03.2026 Olympiahalle München

Sarah Connor ist zurück! 2026 wird ein ganz besonderes Jahr für die Sängerin, denn

Deutschlands Soul-Queen geht mit ihrem neuen Studioalbum auf große Tournee. Mit

ihrer ganz besonderen Energie, ihren Songs und ihrer einmaligen Stimme kehrt sie mit

einer neuen Show auf die Bühnen des Landes zurück. Ihre Fans können sich auf

emotionale und mitreißende Konzerte freuen, bei denen Sarah Connor mit ihrer

kraftvollen Stimme für Gänsehaut-Momente sorgt.

Die Ausnahmesängerin kann mittlerweile auf über 10 Millionen verkaufte Tonträger

zurückblicken. Ihre beiden letzten Nr. 1 Alben MUTTERSPRACHE und HERZ KRAFT

WERKE, die 2015 und 2019 erschienen sind, gehören zu den erfolgreichsten deutschen Alben aller Zeiten und sind vielfach mit Gold- und Platin-Awards ausgezeichnet. Neben den epischen Alben sind es aber auch die fantastischen Live-Konzerte, die Sarah Connor auf

unvergleichliche Art und Weise mit ihrem riesigen Publikum für immer unzertrennlich machen. Über 2 Millionen Besucherinnen und Besucher konnten sich seit 2015 davon überzeugen wie Sarah Connor voller Empathie, Witz und einer wunderbaren Leichtigkeit mit ihrem Publikum interagiert, dabei in die Rolle einer Geschichtenerzählerin schlüpft und an das Herz und den Mut ihrer Fans appelliert. Jeder ihrer Songs hat seine ganz eigene Geschichte, die Sarah Connor auf sehr einfühlsame Weise Abend für Abend ihren Fans nahebringt und mit dieser Gabe dabei ganze Arenen in ihren emotionalen Bann reißt. Auf der Bühne ist Sarah Connor eine musikalische Ur-Gewalt, die man einfach als beste Freundin haben möchte.

Bekannt für diese einzigartige Verbindung zu ihrem Publikum, verspricht Sarah Connor auch 2026, jeden Konzertabend zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Mit neuen Songs und ihren größten Hits wird sie ihre Fans begeistern und für magische Konzerte sorgen. Seid dabei, wenn eine der besten Stimmen Deutschlands live die Bühne erobert!

Quelle: Semmel Concerts Entertainment GmbH

Eventim PreSale: Mi., 13.11.2024 um 10 Uhr

Allgemeiner VVK-Start: Fr, 15.11.2024 um 10 Uhr

Tickets sind telefonisch unter 01806 – 570070 (0,20 € / Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 € / Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen), im Internet unter www.eventim.de, sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich