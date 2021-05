Alkoholisierter Raser auf der Ingolstädter Straße aus dem Verkehr gezogen

Am Samstag, 01.05.2021, führte die Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) Geschwindigkeitsmessungen auf der Ingolstädter Straße durch. In den jeweiligen Messbereichen lag die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h.

Gegen 14:25 Uhr wurde ein BMW i3 mit einer Geschwindigkeit von 121 km/h gemessen. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 28-Jährigen aus München. Zunächst wollte er sich der Anhaltung durch Flucht entziehen, konnte jedoch durch die Beamten angehalten werden.

Im Zuge der weiteren Sachbearbeitung stellte sich heraus, dass der Fahrer, der mit drei weiteren Insassen im Fahrzeug unterwegs war, alkoholisiert war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Da es sich um ein Mietfahrzeug handelte, wird auch die Verleihfirma darüber informiert werden.

Hinsichtlich der Alkoholisierung wurde der Tatbestand nach § 24 a StVG verwirklicht. Den Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein Fahrverbot von einem Monat. Bezüglich des begangenen Geschwindigkeitsverstoßes wird in der Regel ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein Fahrverbot von drei Monaten verhängt. In der Regel wird bei der Höhe der Überschreitung von mehr als der doppelten erlaubten Geschwindigkeit ein Vorsatz vorgeworfen, wodurch sich das Bußgeld jeweils dann noch einmal verdoppelt.

Zusätzlich erhielten alle Beteiligten eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz, da sie aus unterschiedlichen Hausständen zusammen sich im Fahrzeug befanden.