Alle Jahre wieder: Der MVV-Packerlbus 2023

Vieles ist gefühlt permanent im Fluss. Schön, dass es auch Traditionen gibt, die beibehalten werden. Eine davon ist der Weihnachtsbummel in der Münchner Innenstadt, eine andere der MVV-Packerlbus.

Viele Weihnachts-Einkäuferinnen und -einkäufer deponieren seit vielen Jahren ihre Tüten, Taschen und Pakete im Bus, den der MVV an den vier Adventssamstagen, jeweils zwischen 11 und 20 Uhr in der Münchner Fußgängerzone an der Ecke Kaufinger- und Augustinerstraße für sie zur Verfügung stellt. Mit einem MVV-, Oberbayernbus-, DB-, BRB-, Go-Ahead, ALEX- oder Deutschland-Ticket ist dieser Service kostenlos.