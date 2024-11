Angriff auf Taxifahrer in Schwabing

Am Sonntag, 17.11.2024, gegen 02:55 Uhr, fuhr ein 49-jähriger Taxifahrer mit Wohnsitz in München einen Fahrgast, einen 26-Jährigen mit Wohnsitz in München, zu seinem Fahrziel. Der Fahrgast saß hinter dem Taxifahrer.

Im Bereich der Leopoldstraße Ecke Petuelring griff ihn der Fahrgast unvermittelt an, schlug auf ihn ein und versuchte ihn mit Hilfe des Sicherheitsgurts zu würgen. Hierbei verlor der Taxifahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Im Anschluss konnte er sich aus dem Fahrzeug befreien. Als der Fahrgast wieder auf ihn losging, gingen Passanten dazwischen und alarmierten die Polizei.

Als die erste Streife eintraf, wurde der Angreifer gefesselt und begann umgehend, sich den Polizeibeamten gegenüber ebenfalls aggressiv zu verhalten. Zudem beleidigte er sie durchgehend.

Er wurde zunächst zu einer nahegelegenen Polizeidienststelle gebracht. In der Haftzelle randalierte er dermaßen, dass es anschließend nicht mehr möglich war, die Tür zu öffnen. Diese musste durch die hinzugerufene Feuerwehr geöffnet werden. Im Anschluss wurde beim 26-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Nach der polizeilichen Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Der Taxifahrer wurde leicht verletzt. Am Taxi entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Gegen den 26-Jährigen werden nun u.a. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr geführt.