Ausländerbehörde umbenennen

Die SPD/Volt-Fraktion im Stadtrat setzt sich für die Umbenennung der Ausländerbehörde ein. Die neue Bezeichnung soll zeitgemäßer und angemessener sein. Einen entsprechenden Antrag hat SPD/Volt heute gestellt.

In der heutigen Zeit ist es wichtig, die Bezeichnung „Ausländer“ in einem richtigen Kontext zu verstehen. Dieser Begriff wird oft unreflektiert verwendet, oft entstehen Missverständnisse. Denn ursprünglich bezeichnet man damit Menschen, die nicht dauerhaft in Deutschland leben. Durch den Verweis auf das Ausland suggeriert die Bezeichnung „Ausländerbehörde“, dass die Personen nicht gleichermaßen zu Deutschland gehören, obwohl viele das Herkunftsland ihrer Eltern oder Großeltern kaum oder gar nicht kennen. Mit Hilfe dieser Umbenennung will die SPD/Volt-Fraktion Fehlinterpretationen verhindern und Menschen mit Migrationsgeschichte Respekt und Anerkennung entgegenbringen.

Dazu sagt Cumali Naz, Stadtrat der SPD:

„Die Bezeichnung, Ausländerbehörde‘“ ist nicht mehr modern und hat einen negativen Beigeschmack. Bereits viele Städte wie Bremen und Rostock haben die Behörde zum Migrationsamt umbenannt. Auch Berlin hat eine Umbenennung zum Landesamt für Einwanderung vorgenommen. Wir finden, dass eine Umbenennung ein wichtiger Schritt ist, Betroffene noch besser zu integrieren und somit ein positives Signal auszusenden.“