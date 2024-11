Bauarbeiten für neues Stellwerk Ostbahnhof: Fahrplanänderungen an vier Wochenenden

Bauarbeiten für elektronisches Stellwerk am Ostbahnhof • Tagsüber weniger Linien in der Stammstrecke • Keine S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Giesing

Die DB baut am neuen elektronischen Stellwerk für die S-Bahn am Ostbahnhof. Der Neubau ist ganz im Sinne des Sanierungsprogramms „S3“, mit dem die DB den Fokus auf die Sanierung der zu alten, zu störanfälligen und zu vollen Infrastruktur legt. Bis 2027 will die DB dadurch die Resilienz des Netzes verbessern.

Um das Stellwerk am Ostbahnhof nächstes Jahr in Betrieb nehmen zu können, sind umfangreiche Abnahmeprüfungen erforderlich. An vier Wochenenden bis zum Jahresende testet die DB daher die bereits fertiggestellten Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik. Dies hat Auswirkungen auf den S-Bahn-Verkehr.

Weniger S-Bahn-Linien fahren durch die Stammstrecke

An den insgesamt vier Wochenenden zwischen 23. November und 8. Dezember sowie am 21. und 22. Dezember kommt es jeweils von 4 bis 16 Uhr zu Fahrplanänderungen: Zwischen Ostbahnhof und Giesing ist dann kein S-Bahn-Verkehr möglich und in der Stammstrecke fahren nur die Linien S2, S3, S6 und S8:

Die S1 beginnt/endet am Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke.

beginnt/endet am Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke. Die S3 entfällt zwischen Ostbahnhof und Giesing.

entfällt zwischen Ostbahnhof und Giesing. Die S4 verkehrt nur zwischen Geltendorf und Heimeranplatz.

verkehrt nur zwischen Geltendorf und Heimeranplatz. Die S7 entfällt zwischen Hauptbahnhof und Giesing und hält nicht an der Hackerbrücke (nur an den ersten drei Wochenenden bis 8. Dezember).

entfällt zwischen Hauptbahnhof und Giesing und hält nicht an der Hackerbrücke (nur an den ersten drei Wochenenden bis 8. Dezember). Die S5 entfällt zwischen Pasing und Giesing (nur am Wochenende 21./22. Dezember).

Zwischen Giesing und Ostbahnhof können Fahrgäste alternativ den Bus 54 nutzen. In Giesing verkehrt außerdem die U2 von/zur Innenstadt.

Neben den genannten Wochenenden gelten im Bereich der Stammstrecke auch in weiteren Nächten bis einschließlich 20. Dezember geänderte Fahrpläne. Eine Übersicht gibt es unter s-bahn-muenchen.de/fahren/baustellen/stammstrecke

DB informiert über Fahrplanänderungen

Alle geänderten Fahrpläne sind in der Online-Fahrtauskunft enthalten. Wer seine Fahrt mit ÖPNV-Apps, auf der Webseite oder am Automaten plant, bekommt automatisch die beste Verbindung angezeigt. Details finden sich außerdem unter s-bahn-muenchen.de/baustellen. Am Ostbahnhof unterstützen außerdem Mitarbeitende die Fahrgäste vor Ort. Für Fragen steht der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter (089) 55 89 26 65 zur Verfügung.