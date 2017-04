Baureferat eröffnet Brunnensaison am 13.04.2017

Die Winterpause ist vorüber. Die diesjährige Brunnensaison wird am Donnerstag, 13. April, um 11 Uhr mit dem Aufdrehen des Wittelsbacher Brunnens am Lenbachplatz eröffnet. In den folgenden Wochen befreit das Baureferat die städtischen Brunnen von ihren hölzernen Winterdecken. Rund 4.400 Quadratmeter maßgeschneiderte Konstruktionen schützen die Münchner Brunnen im Winter vor Schnee und Frost. Ab Mitte Mai plätschern dann wieder alle 190 städtischen Brunnen.

Der Wittelsbacher Brunnen wurde in den Jahren 1893 bis 1895 nach Plänen des Bildhauers Adolf von Hildebrand im Stil des Klassizismus errichtet. Die monumentale Anlage stellt die Urkräfte des Elementes Wasser dar – sowohl seine zerstörerische als auch seine aufbauende Kraft.

Die Stadtgemeinde München hatte den Brunnen gestiftet und feierte damit die 1883 fertiggestellte Trinkwasserleitung aus dem Mangfalltal. Die Wittelsbacher, deren Residenz ebenfalls durch die neue Hochdruckleitung versorgt wurde, übernahmen einen Teil der Kosten für den Brunnen. Der im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Brunnen wurde durch den Hildebrand-Schüler Theodor Georgii wiederhergestellt und 1952 erneut in Betrieb genommen.

2015 hatte das Baureferat die gesamte Brunnenanlage renoviert: Abgelagerter Kalk wurde entfernt, die Fugen wurden saniert, die Figurengruppen wurden gereinigt und die Oberflächen der Brunnenbecken neu versiegelt.