Halbzeit auf Tollwood Sommerfestival 2025

Musik, Kunst, Theater: Noch bis 20. Juli lädt Tollwood zu Live-Konzerten mit Stars wie Patti Smith, AIR und ENNIO und zu berührenden Inszenierungen ins Tollwood Theaterlabor

Halbzeit beim Tollwood Sommerfestival: Mehr als 150 Sonnenstunden und rund 380.000 Besucher*innen – die erste Hälfte des Sommerfestivals begeistert Acts, Bands und Tollwood-Publikum. Die Menschen zeigen sich mutig und machen mit – passend zum Festival-Motto „Mut und Machen“. So schreiben sie zum Beispiel ihren nächsten mutigen Schritt auf die begehbare Skulptur „wooden cloud“ am Eingang – so entsteht ein Gesamtkunstwerk. Außerdem wächst die Tollwood-Löwenfamilie. Zu den zwei großen Skulpturen am Eingang vom Spiridon-Louis-Ring sind zwei kleinere dazu gekommen – sie werden bis Festivalende für den guten Zweck versteigert. Und in der Musik-Arena feiern, singen und tanzen die Fans mit den großen Stars: Rund 80.000 waren bis zur Halbzeit schon dabei. Wie schreibt ein User auf Social Media? „Jedes Jahr wieder ein Erlebnis! Einfach genial, was Ihr da auf die Beine stellt.“

18 Abende Live-Musik

Und das Programm hat bis 20. Juli noch einiges zu bieten: 18 Konzerte in der Musik-Arena – Weltstars wie heimische Acts. Für Pop und Skurrilität sorgt am 4. Juli Alexander Marcus; am 5. Juli feiert Willy Astor mit zwei Shows („Kindischer Ozean“ & „Best of 40 Jahre“) sein Bühnenjubiläum. Der Münchner ENNIO kommt am 6. Juli zum Heimspiel – nachdem er bereits als special guest beim Konzert von Berq vor der ausverkauften Musik-Arena sang. „Alles Liebe“ versprechen Max Herre & Joy Denalane am 7. Juli.

Am 8. Juli liefern Joe Satriani & Steve Vai virtuelles Gitarrenspiel, am 9. Juli feiern Revolverheld ihr 20-jähriges Bestehen. Am 12. Juli lädt Amistat zu Indie-Pop, fürs Patti Smith Quartet am 14. Juli gibt’s nur noch wenige Restkarten. Marc Rebillet legt am 15. Juli auf – vielleicht in Bademantel und Boxershorts. AIR spielt „Moon Safari“ (16. Juli), und Schmidbauer & Kälberer stehen mit Ami Warning am 17. Juli auf der Bühne. Die Konzerte von Element of Crime (10. Juli), Wanda (11. Juli), Spider Murphy Gang (13. Juli), Faber (18. Juli), LEA (19. Juli) und Jamie Cullum (20. Juli) sind bereits ausverkauft. Für alle anderen gibt’s Tickets unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim.

Magisch, poetisch, mutig

Berührende Erlebnisse verspricht das neue Tollwood Theaterlabor: Zwei Clowns vom ymedioteatro verzaubern in „EchO“ noch bis 6. Juli. Jörg Reimers spielt und erzählt „Kutteldaddeldu und Konsorten“ (8. und 9. Juli). Vom 11. bis 16. Juli haucht Wild Theatre Fundstücken von Wiener Flohmärkten und neuseeländischen Stränden neues Leben ein. Und zum Abschluss zeigt Peter Trabner „The Circle of Life“ (17. bis 20. Juli). Karten fürs Tollwood Theaterlabor gibt‘s ab 7,50 Euro unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über München Ticket.

Einfach mutig einstimmen – das können alle Tollwood-Gäste beim Rudelsingen am 7. Juli, zu dem Kabarettist Harald Schmidt begrüßt, und am 14. Juli mit einleitenden Worten von Pfarrer Rainer Maria Schießler. Tanzen in der Half Moon Bar, Genussreise mit der internationalen Bio-Gastronomie und der Markt der Ideen machen einen Tollwood-Besuch komplett. Für 90 Prozent der Veranstaltungen gilt: Eintritt frei! Für alles noch bis 20. Juli auf dem Tollwood Sommerfestival: viel Vergnügen!

Tollwood Musik-Arena 2025 – das derzeitige Line-Up im Überblick

04.07.2025 | Alexander Marcus – Beginn: 19 Uhr

05.07.2025 | Willy Astor: 40 Jahre – „Kindischer Ozean“ – Beginn: 14:30 Uhr; “Best of 40 Jahre” – Beginn: 19 Uhr

06.07.2025 | ENNIO – Beginn: 19 Uhr

07.07.2025 | Max Herre & Joy Denalane – Beginn: 19 Uhr

08.07.2025 | Joe Satriani & Steve Vai Satchvai Band – Beginn: 20 Uhr

09.07.2025 | 20 Jahre Revolverheld – Beginn: 19 Uhr

10.07.2025 | Element of Crime – „Live 2025“ – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

11.07.2025 | Wanda – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

12.07.2025 | Amistat – 19 Uhr

13.07.2025 | Spider Murphy Gang “Unplugged” – Beginn: 19:30 Uhr – AUSVERKAUFT

14.07.2025 | Patti Smith Quartet – Beginn: 19:30 Uhr – Restkarten

15.07.2025 | Marc Rebillet – Beginn: 19 Uhr

16.07.2025 | AIR play Moon Safari – Beginn: 19 Uhr

17.07.2025 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Ami Warning – Beginn: 19 Uhr

18.07.2025 | Faber – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

19.07.2025 | Lea – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

20.07.2025 | Jamie Cullum – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT