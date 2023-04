Benefizkonzert am 19. April zugunsten der Palliativstation der München Klinik Harlaching

Der Förderverein der Palliativstation Harlaching e.V. lädt am Mittwoch, 19. April, zu seinem jährlichen Benefizkonzert ein. Die Veranstaltung im August-Everding-Saal im Grünwalder Freizeitpark, Ebertstraße 1, beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten des Fördervereins sind sehr willkommen. Der Erlös kommt ausschließlich der Palliativstation der München Klinik Harlaching und damit direkt den Patientinnen und Patienten zugute.

Das Schumann Quartett spielt an diesem Abend Werke von Mozart und Dvorak und verzichtet zugunsten des Fördervereins auf sein Honorar. Auch die Gemeinde Grünwald stellt den August-Everding-Saal kostenfrei zur Verfügung. Auf die Besucher*innen wartet außerdem ein zusätzliches Highlight: Erstmals werden am Konzertabend Entwürfe der neuen Palliativstation im Harlachinger Klinikneubau vorgestellt, in den die Station ab 2024 umzieht. Im Rahmen ihrer Neuausrichtung setzt die München Klinik einen palliativmedizinischen Schwerpunkt am Standort Harlaching, im Neubau entsteht eine der größten und modernsten Palliativstationen Bayerns. Die Station wird von 10 auf dann 18 Betten deutlich vergrößert, zusätzlich wird es Raum für Angehörigenzimmer sowie eine 300qm große Außenterrasse geben, auf die sogar die Betten hinausgeschoben werden können. Der Förderverein sammelt im Rahmen des Benefizkonzerts Spenden, um die neue Umgebung für die Patientinnen und Patienten genauso wohnlich zu gestalten, wie die bisherige.

Mittwoch, 19. April 2023 ab 19.30 Uhr im August-Everding-Saal, Grünwald

Seit seiner Gründung im Frühjahr 2012 sammelt der gemeinnützige Förderverein für die Palliativstation der München Klinik Harlaching Spenden mit dem Ziel, die palliative Betreuung zu verbessern und auszubauen – denn Ausstattung und Leistungen über das medizinisch-pflegerisch Notwendige hinaus sind im engen Rahmen des Gesundheitssystems nicht refinanziert, aber für Patient*innen am Lebensende unabdingbar. So werden etwa die Musik- und Atemtherapie, die räumliche Gestaltung, die Ausbildung von ehrenamtlichen Hospizhelfer*innen und die regelmäßig stattfindenden Supervisionen des Teams der Palliativstation finanziert. Weitere Informationen über die Arbeit des Fördervereins unter www.palliativ-foerderverein-harlaching.de

Über die Harlachinger Palliativstation:

Die Harlachinger Palliativstation hat in 2022 ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Hier begleitet ein speziell ausgebildetes Team Menschen mit einer unheilbaren, weit fortgeschrittenen Erkrankung und begrenzter Lebenserwartung sowie deren Angehörige. Ziel der Behandlung ist, bestehende Beschwerden zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern. Bei vielen Patient*innen führt sie zu einer Stabilisierung und Besserung der körperlichen und seelischen Beschwerden, sodass eine Weiterbetreuung zu Hause, in einem Hospiz oder Pflegeheim möglich ist. Mit Hilfe des Fördervereins wurde für Patient*innen in der letzten Lebensphase und ihre Angehörigen ein Umfeld geschaffen, in dem sie sich auch wohl fühlen dürfen und können. Es zeichnet sich durch eine freundliche und wohnliche Atmosphäre aus. Dazu gehören ein geräumiges Wohnzimmer mit Büchern, Radio, Fernseher und einem Klavier sowie ein Balkon als Treff- und Lebensraum sowie Übernachtungszimmer für Angehörige mit Kochgelegenheit, ein Raum der Stille als Ort der Ruhe, Besinnung und des Gedenkens. Auch im Neubau sollen solche besonderen Angebote geschaffen werden, die Wärme und Geborgenheit vermitteln und keinen kühlen Klinikalltag.

Die München Klinik bietet an allen ihrer vier großen Klinikstandorte entweder Palliativstationen oder einen palliativmedizinischen Dienst zur fachspezifischen Betreuung in der letzten Lebensphase an.