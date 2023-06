Berg am Laim: Einbruch in Bürogebäude

Am Dienstag, 13.06.2023, gegen 07.30 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter einer Firma in einem Bürokomplex, dass in diesen eingebrochen worden war. Er verständigte sofort die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelangten im Zeitraum von Montag, 12.06.2023, 16:15 Uhr, bis Dienstag, 13.06.2023, 07:30 Uhr, ein oder mehrere unbekannten Täter in den Bürokomplex, indem sie gewaltsam durch ein Fenster eindrangen. Der oder die Täter entwendeten eine Kaffeekasse, welche zum Zeitpunkt des Diebstahls leer war.

Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Truderinger Straße, und Hultschiner Straße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.