Bergweihnacht am Südtiroler Ritten – Weihnachtsidylle „wie damals“

Der Winterwald ist in Weiß getaucht, eine beschauliche Ruhe liegt über der Landschaft und den Bergen. Der Duft von Tannen und Weihnachtsgebäck steigt einem in die Nase, der Christbaum ist festlich geschmückt, draußen tanzen die Schneeflocken, vielleicht lässt sich sogar ein Reh am Waldrand blicken. Die Lage des Hotels Tann an einer Waldlichtung am Südtiroler Ritten ist idyllisch. Wo könnte man zur Weihnachtszeit besser mit sich ins Reine kommen als an einem Kraftplatz, wo leidenschaftliche Gastgeber darauf warten, einem die Wünsche von den Augen abzulesen.

Das Rittner Christbahnl fährt ein

Jedes Wochenende von 23. November bis 30. Dezember 2018 findet der Rittner Adventsmarkt statt. Der Schnee tanzt vom Himmel, Adventslieder klingen über den Platz und der Duft nach weihnachtlichen Köstlichkeiten steigt in die Winternase. Hier herrscht eine herrliche Ruhe und Besinnlichkeit. Die Genussstände verwöhnen die Besucher mit regionalem Essen und wärmendem Punsch.

Magische Adventszeit im Tann (06.–09.12.18, 07.–10.12.18, 14.–17.12.18)

Leistungen: 3 Nächte inkl. Tann-Genießerhalbpension, herzlicher Empfang mit wärmendem Waldtee, Tann „Christkindlmappe“ – die Südtiroler Christkindlmärkte im Überblick, Nachmittagsbuffet mit Weihnachtskeksen und Tee, kostenlose Fahrt mit dem Rittner Christbahnl, kuschelige Stunden in der Sauna, Waldsauna und im Wohlfühlbereich Pinus Mugo, Ritten Card mit zahlreichen Vorteilen.

Ein Weihnachtsprogramm, das Kindheitserinnerungen weckt

Es ist ein geflügeltes Wort – den Weihnachtsstress hinter sich lassen. Im Hotel Tann kann die Seele wirklich baumeln. Schon bei der Ankunft duftet der weihnachtliche Apfelpunsch. Am besten schmeckt dieser auf der romantischen Terrasse. Von dort schweift der Blick über die Wälder in die Südtiroler Berge. Acht Tage lang – von 18. bis 26. Dezember 2018 – kehrt im Hotel Tann die Bergweihnacht ein. Eine abendliche Laternenwanderung mit anschließendem Orangenpunsch nach Großmutters Rezept ist an Romantik kaum zu überbieten. Leckere Plätzchen aus Barbaras Weihnachtsbäckerei zergehen förmlich auf der Zunge. Die Heilige Messe in der Schutzengelskapelle am Heiligen Abend ist bei Einheimischen und Gästen sehr beliebt. Danach kommt man zur Bescherung unter dem Tann-Christbaum zusammen. Das festliche Weihnachtsessen wird umrahmt von heimeliger Weihnachtsmusik.

Schnee und Wellness

Das Ski- und Wandergebiet Rittner Horn ist nur 800 Meter vom Hotel Tann entfernt (Busverbindung direkt ab Hotel). Rodeln, Skifahren, Tourenski, Snowboarden, Langlauf, Winterwandern oder Schneeschuhwandern locken nach draußen. Mit der RittenCard können Aktive sämtliche Attraktionen und Vorteile sowie täglich eine kostenlose Fahrt auf das Rittner Horn genießen. Zurück im Hotel ist es Zeit, sich aufzuwärmen. Das Hotel Tann ist ein Ort für außergewöhnliche Wellness. Im traditionellen Brotbad – einzigartig in Südtirol und Italien – wird die Restwärme des Backofens nach dem Brotbacken genutzt. Die milde, trockene Wärme und der wunderbare Duft von frisch gebackenem Brot wirken anregend und heilsam, wie schon die Menschen im Mittelalter wussten. Im Brechlbad entfalten unzählige Tannenzweige ihre natürlichen Aromen und Wirkstoffe. Im Zirbenstüberl werden bei 90 Grad die Inhaltsstoffe des Urbaumes Zirbelkiefer aktiviert. Im beheizten Panoramapool mit Solewasser atmen Wellnessgäste an der frischen Winterluft auf.