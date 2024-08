Betriebsunfall in Pasing – zwei Bauarbeiter schwer verletzt

Am Samstag, 03.08.24, gegen 10:10 Uhr, verletzten sich zwei Bauarbeiter bei Schweißarbeiten auf einer Baustelle im Stadtteil Pasing bei einem Sturz aus mehreren Metern Höhe. Der 35-jährige Baustellenleiter wies einen 45-jährigen Bauarbeiter an, ihn selbst sowie einen 52-jährigen Bauarbeiter mittels eines Frontladers zur Durchführung der Schweißarbeiten in die Höhe zu bringen.

Dazu stiegen der Baustellenleiter sowie sein Kollege in eine Gitterbox, die auf einer Europalette befestigt war. Die Europalette wurde lose auf den Gabeln des Frontladers abgelegt und mit den beiden Arbeitern in die Höhe gebracht.

Während der Schweißarbeiten kippte die Gitterbox plötzlich nach vorn weg. Der 35-jährige Baustellenleiter und der 52-Jährige stürzten daraufhin in die Tiefe und zogen sich schwere Verletzungen zu.

Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Die weiteren Ermittlungen gegen den Baustellenleiter und den Frontlader-Fahrer erfolgen durch das Kommissariat 13 (u.a. Betriebsunfälle).