Billie Eilish schlägt in Vinyl-Charts zurück

„Hit Me Hard And Soft“ heißt Billie Eilishs aktuelles Album bekanntermaßen. Und äußerst durchschlagskräftig präsentiert sich der Superstar auch in den Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Dank einer Sonderauflage anlässlich der bereits über ein Jahr zurückliegenden Erstveröffentlichung schnellt ihr Longseller zurück von Rang 19 auf eins. Dahinter werden weitere Jubiläen gefeiert, nämlich zwei Jahrzehnte Revolverheld („20“, zwei), fünf Jahre „Heartbreak Weather“ (Niall Horan, fünf) und ein halbes Jahrhundert „Made In Japan“ (Deep Purple, zehn).

Ganz und gar nicht lost ist Machine Gun Kelly alias MGK. Das US-Multitalent findet mit der neuen Platte „Lost Americana“ mühelos den Weg zu Rang drei. Von „Darkness“ umhüllt ist die vierte Position, wo Mono Inc. debütieren. Neben den Dark-Rockern qualifizieren sich noch folgende Acts für die Top 10: das Soundtrack-Projekt Anime Allstars („Anime Hits“, sechs), die Alternative-Metal-Legenden von Deftones („Private Music“, sieben), die Mittelalter-Combo Feuerschwanz („Knightclub“, acht) sowie Singer-Songwriterin Reneé Rapp („Bite Me“, neun).

Die Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Basis der monatlichen Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von ca. 2.600 Händlern/Filialen.