Bogenhausen: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Sonntag, 07.01.2024, gegen 12:00 Uhr, stellte ein 58-Jähriger fest, dass in sein Einfamilienhaus eingebrochen worden war. Er verständigte daraufhin den Notruf der Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelang der bislang unbekannte Täter in das Einfamilienhaus, indem er gewaltsam über die Balkontüre eindrang. Es wurden Gegenstände und Bargeld in Wert von mehreren hunderttausend Euro entwendet. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, schlank, bekleidet mit dunkler Hose, dunklen Schuhen, helle Jacke, Basecap, heller Handschutz, FFP2-Maske, führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Samstag, 06.01.2024, zwischen 18:45 Uhr und 19:45 Uhr, im Bereich der Vandalenstraße, Teutonenstraße, Normannenplatz (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.