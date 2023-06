Bogenhausen: Mehrere Wohnungseinbrüche – Festnahme eines Tatverdächtigen

In Bogenhausen kam es im Zeitraum von Montag, 26.06.2023, gegen 08:30 bis 11:40 Uhr, zu insgesamt drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser.

Fall 1:

In der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 11:40 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Kulmer Straße in Bogenhausen. Die Wohnungsinhaber waren während des Einbruchs abwesend.

Sämtliche Räumlichkeiten wurden von dem oder den Tätern nach Stehlgut durchsucht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Fall 2:

Gegen 11:10 Uhr konnte ein Zeuge beobachten wie gerade zwei bislang unbekannte Täter versuchten über den Gartenzaun auf ein Grundstück eines Einfamilienhauses in der Denninger Straße zu klettern. Nachdem sie von dem Zeugen angesprochen wurden, gaben die zwei Täter an, dass sie die Gärtner dieses Anwesens seien. Anschließend entfernten sich die beiden unbekannten Täter in unbekannte Richtung und ließen von ihrem Vorhaben auf das Grundstück zu gelangen ab.

Er verständigte verspätet den Polizeinotruf 110 über diesen Vorfall.

Fall 3:

Um 11:40 Uhr kehrte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Soldauer Straße zurück zu seinem Wohnanwesen. Als er gerade seine Eingangstüre aufsperren wollte, bemerkte er, dass bei ihm eingebrochen worden war. Bei der Begutachtung seines Hauses konnte er zwei ihm unbekannte Personen auf dem Balkon im ersten Obergeschoss wahrnehmen.

Als die zwei unbekannten Täter den Bewohner wahrnahmen, flüchteten sie aus dem Wohnanwesen. Dieser nahm daraufhin die Verfolgung der beiden Täter auf und konnte zusammen mit einem auf die Situation aufmerksam gewordenen Bauarbeiter einen der flüchtenden Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen um einen 35-Jährigen mit Wohnsitz in München. Der 35-jährige Tatverdächtige wurde von der eintreffenden Streifenbesatzung der Münchner Polizei vorläufig festgenommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem zweiten Täter erbrachte keine Hinweise.

Es wurden mehrere tausend Euro Bargeld sowie Schmuck entwendet.

Bei der Durchsuchung des 35-Jährigen konnten mehrere tausend Euro Bargeld aufgefunden werden, welches dem Einbruch in der Soldauer Straße zugeordnet werden konnte.

Die Münchner Kriminalpolizei führte an allen drei Tatorten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe sowie der ähnlichen Vorgehensweise wird ein Tatzusammenhang geprüft.

In allen drei Fällen hat das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) die Ermittlungen übernommen.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 1,75 m – 1,80 m groß, kräftig, bekleidet mit weißem Sweatshirt mit blauer Aufschrift und dunkler Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Soldauer Straße, Denninger Straße, Kulmer Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.