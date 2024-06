Brandstiftung an mehreren Kraftfahrzeugen – Schwanthaler Höhe

Am Mittwoch, 19.06.2024, gegen 17:20 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München über einen Brand in einer Tiefgarage in der Ganghofer Straße informiert. Ein Anwohner stellte vor Ort in der Tiefgarage fest, dass die Abdeckplanen von zwei Pkw und einem Krad, die an unterschiedlichen Bereichen in der Tiefgarage abgestellt waren, in Brand standen.

Die Brände konnten durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Polizei sperrte den Bereich ab. Einen Sofortfahndung im Bereich nach etwaigen tatverdächtigen Personen verlief negativ.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Personen wurden durch die Brände nicht verletzt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum (Mittwoch, 19.06.2024, zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr) im Bereich der Ganghoferstraße, Ridlerstraße, Linus-Pauling-Straße und Max-Hirschberg-Weg (Schwanthaler Höhe) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.