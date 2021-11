Brandstiftung in Freimann – 25-Jähriger festgenommen

Am Samstag, 06.11.2021, gegen 00:30 Uhr, wurde die Polizei und die Feuerwehr über eine brennende Mülltonne in einem Müllraum eines Mehrfamilienhauses in der Floriansmühlstraße informiert.

Die sofort zum Einsatzort gerufenen Polizeistreifen trafen auf einen 25-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher auf die Beamten psychisch auffällig wirkte und der mit dem Brand in Verbindung gebracht werden konnte. Dieser wurde vorläufig festgenommen und im Anschluss in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Er wurde wegen einer schweren Brandstiftung angezeigt und wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen.