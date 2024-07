Brunnenfest am 2. August 2024 auf dem Viktualienmarkt

Beim Brunnenfest auf Viktualienmarkt präsentieren am Freitag, 2. August, Volkssänger*innen, Volksschauspieler*innen, Kabarettist*innen und Kostümgruppen traditionelle Münchner Unterhaltungskunst. Sie treten an drei Bühnenstandorten auf: am Karl-Valentin-Brunnen beim Café Nymphenburg, am Liesl-Karlstadt-Brunnen beim Biergarten und am Elise-Aulinger-Brunnen bei der Hl.-Geist-Kirche. Zusätzlich spielen Gruppen spontan an verschiedenen Plätzen auf dem Viktualienmarkt. Offiziell eröffnet wird die Veranstaltung um 12 Uhr am Karl-Valentin-Brunnen.

Insgesamt spielen über 70 namhafte Künstler*innen, darunter die Couplet-AG, Roland Hefter, Drent und Herent, De Gschubstn, Tobi Boek und Tobias Probst. Jürgen Kirner übernimmt die künstlerische Leitung der Veranstaltung.

Kira Weißbach, 2. Werkleiterin der Märkte München: „Die beliebten Volkssänger-Brunnen am Viktualienmarkt sind stadtbekannt. Einheimische und Besucher*innen lieben die gemütliche Marktatmosphäre beim Karl Valentin, bei der Liesl Karlstadt und der Elise Aulinger. Während des Brunnenfests wird kräftig gesungen und aufgespielt. Wir führen die Tradition der Volkssänger*innen fort und betonen die gemütliche Aufenthaltsqualität im Herzen Münchens. Da macht der anschließende Einkaufsbummel doppelt Spaß.“

Die Veranstaltung findet nur bei schönem Wetter statt. Eine mögliche Absage erfolgt kurzfristig.