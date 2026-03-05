Bühne frei für alle: Gasteig HP8 sucht Geburtstags-Songs

40 Jahre Gasteig, 25 Jahre Lange Nacht der Musik – zum doppelten Jubiläum sucht der Gasteig HP8 Laien und Profis, die Songs rund um das Thema Geburtstag neu interpretieren. Leise oder laut. Mehrstimmig oder allein. Klassisch, verspielt oder radikal gegen den Strich gebürstet. Wer im Chor singt, in einer Band spielt, mit der Schulklasse probt oder abends im Wohnzimmer musiziert, ist willkommen. Und auch wer noch nie auf einer Bühne stand, aber eine Geburtstags-Song-Idee hat, kann Teil des Geburtstag-Marathons sein.

Das Ziel: Bei der Langen Nacht der Musik wird im Gasteig HP8 aus einem Lied, das sonst zwischen Kerzen und Torte verhallt, ein Ereignis. Und aus einem verstaubten Ritual eine ganz große Party.

Das Ganze findet am Samstag, 9. Mai, ab 20 Uhr im Rahmen des Kult-Formats „Same Old Song“ statt: Ein Lied füllt mit unendlich vielen Variationen einen ganzen Abend. „Genau gleich und doch völlig verschieden“, beschreibt JJ Jones, Musiker und Moderator von „Same Old Song“, die Idee dahinter: „Ein Song wird zur Plattform für musikalische Vielfalt, Gemeinschaft und überraschende Kreativität.“

Der in Detroit geborene Wahl-Münchner JJ Jones hat das Format „Same Old Song“ 2013 mit einer Marathon-Interpretation des Klassikers „Stairway to Heaven“ von Led Zeppelin ins Leben gerufen. Seitdem gab es 43 Ausgaben an 14 Orten. Mitmachen und Mitfeiern ist dabei ausdrücklich erwünscht. „Alle können Teil dieses einzigartigen kollektiven Konzerts sein“, so JJ Jones. „Ob fünf Minuten oder ein kurzer Auftritt – jede Stimme zählt.“

Damit möglichst viele Menschen teilnehmen können, stellt „Same Old Song“ eine eigene Band zur Verfügung. Das Quartett aus Gitarre, Bass, Keyboard und Schlagzeug begleitet alle, die Unterstützung bei der Präsentation ihrer Version eines Geburtstagsliedes wünschen. So wird jede Idee musikalisch getragen, und jede Stimme bekommt den passenden Rahmen.

Wer bei der Langen Nacht der Musik im Saal X des Gasteig HP8 selbst auf der Bühne stehen will, kann sich ab sofort anmelden unter sameoldsong@jjjones.de.

„Same Old Song“ – Bühne frei im Gasteig HP8

Samstag, 9. Mai 2026, ab 20 Uhr

Leitung & Moderation: JJ Jones

Im Rahmen des Festivals „Lange Nacht der Musik“

Saal X, Gasteig HP8

Hans-Preißinger-Straße 8

81379 München

Anmeldung unter sameoldsong@jjjones.de.

Weitere Informationen auf der Website.