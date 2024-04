Bus 132: Umleitung in der Innenstadt in den kommenden zwei Wochen

Wegen der Straßenbauarbeiten in der Zweibrückenstraße muss die Münch-ner Verkehrsgesellschaft (MVG) den Bus 132 in den kommenden zwei Wo-chen zwischen den Haltestellen Corneliusbrücke und Tal beziehungsweise Schrannenhalle über den Gärtnerplatz umleiten. Von Montag, 22. April, 20 Uhr, bis Donnerstag, 25. April, Betriebsende, sowie von Montag, 29. April, 20 Uhr, bis Dienstag, 30. April, Betriebsende, entfallen daher die Haltestellen Boschbrücke, Ludwigsbrücke und Isartor. Die Haltestelle Corneliusbrücke kann nur in Richtung Marienplatz bedient werden.

Auf der Umleitungsstrecke hält der Bus ab Corneliusbrücke folgende Halte-stellen in der genannten Reihenfolge: Baaderstraße, Gärtnerplatztheater, Blumenstraße, Schrannenhalle, Tal und Marienplatz. Vom Marienplatz startet der Bus in Richtung Forstenrieder Park über Viktualienmarkt, Blumenstraße, Gärtnerplatztheater und Baaderstraße weiter zur Fraunhoferstraße und damit zurück auf den regulären Linienweg.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durch-sagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.